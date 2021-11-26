АРНУВАНДА III (Arnuwanda) На чтение: 1 минута

Один из последних хеттских царей .

Сын Тудхалии IV и брат Суппилулиумы II. Правление A. III было непродолжительным. В тексте, составленном от имени его брата Суппилулиумы II после смерти A. III, сообщается о беспорядках в Хеттском царстве при A. III и проблемах с престолонаследием , поскольку царь не оставил прямых наследников. От времен царствования A. III сохранилось множество печатей с его именем — значительно больше, чем от его более выдающихся предшественников, однако неясно, при каких обстоятельствах эти печати были произведены.

Автор статьи: Баюн Л.С.