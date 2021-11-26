АРНУВАНДА II (Arnuwanda) На чтение: 1 минута

Хеттский царь.

Старший сын Суппилулиумы I. Сведения об A. II немногочисленны, однако известно, что он вступил на трон, будучи опытным полководцем, принимавшим участие в военных кампаниях в Сирии и Египте Древнем . A. II царствовал непродолжительное время. Вскоре после восшествия на престол он заболел, вероятно заразившись чумой, которая унесла жизнь его отца. Не имея соб­ственных детей, перед смертью A. II оставил трон своему юному брату Мурсилису (см. Мурсилис II ) в обход двух старших братьев — наместников Каркемиша и Алеппо .

Автор статьи: Баюн Л.С.