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АРНУВАНДА II (Arnuwanda)
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Хеттский царь.
Старший сын Суппилулиумы I. Сведения об A. II немногочисленны, однако известно, что он вступил на трон, будучи опытным полководцем, принимавшим участие в военных кампаниях в Сирии и Египте Древнем. A. II царствовал непродолжительное время. Вскоре после восшествия на престол он заболел, вероятно заразившись чумой, которая унесла жизнь его отца. Не имея собственных детей, перед смертью A. II оставил трон своему юному брату Мурсилису (см. Мурсилис II) в обход двух старших братьев — наместников Каркемиша и Алеппо.
Автор статьи: Баюн Л.С.
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