АРГИШТИХИНЕЛИ (Аргиштихинили) На чтение: 1 минута

Урартский город VIII — начала VI веков до н. э.

А. Назван в честь урартского царя Аргишти I, который основал его в 776 до н. э. на территории покорившейся ему ранее без боя области Аза (Азани); главный административный центр завоеванных им территорий Закавказья. Находился в 15 км к юго-западу от современного Армавира, на левом берегу р. Аракс. Активно отстраивался при преемниках Аргишти. Включал две крепостные цитадели (восточную, близ села Армавир, и западную, близ села Нор-Армавир), внутренний город между ними, внешний город, дворцы и храмы; обеспечивался угодьями в непосредственной округе и контролировал экономику всей долины Арарата. Разрушен в начале VI в. скифскими или скифо-мидийскими войсками в ходе войн на Армянском нагорье, уничтоживших Урарту. В IV в. до н. э. на развалинах А. был возведен древний Армавир.

Автор статьи: Немировский А.А.

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