АРДИС (Ardys) На чтение: 1 минута

Лидийский царь (644/1-624/1 до н. э.) из династии Мермнадов, сын Гигеса (первого правителя независимой Лидии после падения Фригии, который с переменным успехом вел борьбу с киммерийцами).

Ардис продолжил внешнюю политику своего отца. Платя дань ассирийскому царю Ашшурбанипалу, он получил поддержку в войне против киммерийцев и смог занять значительную часть Малой Азии.

Одновременно он предпринял завоевание ионийских городов-государств на ее западном побережье. Ардис захватил Приену, но не смог взять важнейший центр - Милет .

Впоследствии Ардис был вынужден заключить мир с Милетом; его жителям было позволено основывать новые города на южном побережье Черного моря, которые платили дань лидийскому царю.

Предположительно, при Ардисе в Лидии началась чеканка первых в мире золотых монет (хотя известны также более ранняя и более поздняя датировки).

На монетах регулярно встречается изображение льва - символа династии Мермнадов.

Как и все правители этой династии, Ардис был погребен на царском кладбище Бин-тепе, на Сардской равнине.