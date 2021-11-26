АМУРРУ На чтение: 1 минута

Аккадоязычное именование региона, простиравшегося от горного массива Джебель-Бишри (включительно) и большой излучины Евфрата до гор Ливана (включительно) и Средиземного моря, захватывая часть Сирийской степи с Пальмиреной, причем массив Джебель-Бишри выделялся как собственно «горная страна Амурру».

(Аккад., досл.: «северо-западный») — 1. В конце III–II тысячелетиях до н. э. — аккадоязычное именование региона, простиравшегося от горного массива Джебель-Бишри (включительно) и большой излучины Евфрата до гор Ливана (включительно) и Средиземного моря, захватывая часть Сирийской степи с Пальмиреной, причем массив Джебель-Бишри выделялся как собственно «горная страна Амурру» (c XIV–XIII вв. до н. э., однако, этот массив назывался уже «Горами ахламеев»). В I тысячелетии в месопотамском словоупотреблении топоним А. употреблялся в расширенном смысле, покрывая все Восточное Средиземноморье от Евфрата до Синая. Термин А. употреблялся также как этноним (см. Амореи ). 2. В Амарнскую эпоху (первая половина — середина XIV в. до н. э.) — название одного из трех египетских «наместничеств» в Азии (Амурру, Упе, Ханаан) с центром в Цумуре (Симире), занимавшего большую часть современного Ливана. 3. Царство, созданное на территории упомянутого наместничества предводителем ливанского хапиру Абди-Аширтой (середина XIV в. до н. э.), принявшим в качестве его названия термин А. Абди-Аширта отнял часть владений у соседних правителей, но вынужден был подтвердить зависимость от Аменхотепа III (при котором и основал А.). Затем, в правление Эхнатона, вторжение царя Митанни Тушратты в египетские владения вынудило Абди-Аширту признать зависимость от Митанни. По смерти Абди-Аширты А. было консолидировано его сыном Азиру, перешедшим в итоге из-под власти Митанни под власть хеттского царя Суппилулиумы I. Абди-Аширта и Азиру захватили значительную часть окружающих владений (прежде всего побережье с Библом и Цумурой), включив их в А. Династия Азиру правила в А. до гибели последнего под ударом «народов моря» ок. 1190. На протяжении этого времени А. почти всегда оставалось вассалом хеттов (исключая краткий промежуток от вторжения фараона Сети I, подчинившего А. ок. 1300, и до нового перехода А. на сторону хеттов в начале правления преемника Сети, Рамсеса II). Между царями А. и хеттским царским домом заключались династические браки.

Автор статьи: Немировский А.А.

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