Юлии-Клавдии – первая императорская династия Рима Первой императорской римской династией была династия Юлиев-Клавдиев, и основателем её считается Октавиан Август. Ему, при рождении носившему имя Гай Октавий Фурин повезло родиться в "правильной" семье: его бабушка по материнской линии была родной сестрой Юлия Цезаря. Поскольку у всесильного диктатора своих детей не имелось, он усыновил своего 19-летнего внучатого племянника, дав ему по римской традиции имя Гай Юлий Цезарь Октавиан.

Первой императорской римской династией была династия Юлиев-Клавдиев, и основателем её считается Октавиан Август. Ему, при рождении носившему имя Гай Октавий Фурин повезло родиться в "правильной" семье: его бабушка по материнской линии была родной сестрой Юлия Цезаря. Поскольку у всесильного диктатора своих детей не имелось, он усыновил своего 19-летнего внучатого племянника, дав ему по римской традиции имя Гай Юлий Цезарь Октавиан.

Когда вскоре Юлий Цезарь был убить прямо на заседании сената, началась многолетняя война за власть, главными фаворитами в которой стали Октавиан и знаменитый полководец Марк Антоний. За Антонием был боевой опыт, но Октавиан оказался мастером интриги, и обвинил соперника в том, что тот "спутался с египтянкой" – своей возлюбленной египетской царицей Клеопатрой, а такой императрицы себе римляне не желали. В итоге Антоний и Клеопатра проиграли битву при мысе Акций (31 год до н. э.) и покончили с собой, а Октавиана Сенат наградил почётным именем "Август" (Священный).

Важно понимать, что титул "император" означал тогда носителя "импириума" – власти и присваивался полководцам-победителям. Власть императора (в отличие от власти монарха) базировалась не на должности, а на сочетании различных должностей, которые Сенат и народ вручали конкретному человеку. Таким образом первым фактическим императором (как правителем всей империей) стал Октавиан Август , победивший в борьбе за наследство Цезаря и принявший титул "принцепса". Полномочиями принцепса были:

Обладание "империем" – властью над всеми императорскими провинциями;

Главнокомандование всеми армиями;

Право формировать Сенат и председательствовать в Народном собрании;

Трибунская власть, дающая неприкосновенность и право накладывать "вето" на любые решения магистратов;

Право толковать законы и распоряжаться императорской казной;

Должность Великого понтифика (религиозная власть).

Фактически это была императорская власть, и именно Октавиан Август дал начало первой римской императорской династии Юлиев-Клавдиев, а период правления императоров с титулом "принцепс" получил название принципат.

Каким правителем был Октавиан?

Садистом он не был. Но жестокость, когда надо, проявлял. Так он без колебаний приказал убить юного Цезариона — сына Юлия Цезаря и Клеопатры, хотя по римским законам этот ребёнок считался незаконнорождённым, но "на всякий случай"…

Октавиан оптимизировал систему управления, разделив провинции на управляемые напрямую сенатом и императорские, где император сам назначал легатов. При этом сократил и пересмотрел состав Сената, чтобы там остались только верные люди. Ввёл штат назначаемых чиновников: для Рима, полиции, провинций, преторианской гвардии (9 привилегированных когорт для охраны принцепса). Реформировал армию: она комплектовалась добровольцами, служившими 25 лет за жалование и получение римского гражданства.

Издал новые законы, регулировавшие брачные и семейные отношения, поощряющие многодетность и служащие для исправления нравов в духе традиционных римских ценностей (mos maiorum). При этом поддерживал средние и мелкие слои общества: ветеранов, торговцев, предпринимателей. Стабилизировал социальную ситуацию: незаконные коллегии распустил, списки должников уничтожил, затянувшиеся судебные тяжбы прекратил. Для упорядочения земельных отношений создал земельный кадастр. Ну, и, конечно, для популярности вёл масштабное строительство (форумы Юлия и Августа) и баловал плебс политикой "хлеба и зрелищ". Развивал культы, связанные с обожествлением рода Юлиев, и даже месяц секстилий в честь себя переименовал в август.

Во внешней политике предпочитал оборонительную тактику. Возможно, сказалось трагическое поражение трёх римских легионов от германцев в Тевтобургском лесу, после чего граница с германцами установилась по Рейну. Зато при нём удалось завершить покорение Испании и подчинить альпийские племена. Были созданы провинции Паннония и Мёзия, а на Востоке за счёт дипломатии договорился с Парфией (в том числе – о возвращении ранее захваченных парфянами римских орлов).

Таким образом, итог правления Октавиана был позитивным для Римской империи: стабильность, чёткие основы управления, развивалась экономика и культура, начал складываться "Римский мир" (Pax Romana). Поскольку своих детей не было и у Октавиана, власть он передал своему приёмному сыну Тиберию Клавдию Нерону. Основанная таким образом династия Юлиев-Клавдиев правила империей до 68 года н. э.

В неё входили:

Октавиан Август (27 г. до н.э. -14г.н.э.), Тиберий (14–37 н. э.), Калигула (37–41), Клавдий (41–54) Нерон (54–68).

О некоторых из них стоит рассказать подробнее, но это уже другая история...