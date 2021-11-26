ВАЛЕНТ ФЛАВИЙ
ВАЛЕНТ ФЛАВИЙ (лат. Flavius Julius Valens) - император восточной части Римской империи с 364 года н.э.
Младший брат Валентиниана I. Из семьи военного трибуна.
Служил телохранителем при императоре Иовиане.
Став соправителем Валентиниана I (августом восточной провинций Римской империи), подавил в 366 году в Малой Азии восстание Прокопия, возглавившего население и легионы, недовольные мздоимством и жестокостью высокопоставленного администратора Петрония – тестя Валента.
В 367–369 годах воевал с вестготами, в 376 году на условиях защиты ими границ Римской империи разрешил вестготам поселиться на правобережье Дуная. Однако нарушение рим. администрацией условий соглашения вызвало восстание готов, подавление которого переросло в войну. В битве при Андрианополе (9 августа 378 года) Валент потерпел сокрушительное поражение и погиб.
Поддерживая арианство (Валент был арианином), вынужден был считаться со всё усиливавшимся влиянием на Востоке православия и авторитета Афанасия Великого и Василия Великого. Современники (Аммиан Марцеллин, Созомен и др. авторы) рисуют его малообразованным и невоспитанным, но храбрым воином и деятельным военачальником.