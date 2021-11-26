ТИТ ФЛАВИЙ ВЕСПАСИАН (лат. Titus Flavius Vespasianus)

Римский император (79-81 гг. н.э.).

Сын Флавия Веспасиана и Флавии Домициллы Старшей, воспитывался при дворе вместе с сыном Клавдия Британиком. Тит был одаренным ребенком, увлекался музыкой и пением, так что одно время его считали вторым Нероном. Он женился на Аррецине Тертулле, дочери префекта претория при Калигуле , которая родила ему дочь Юлию. После смерти жены повторно женился на Марции Фурнилле, с которой позже развелся.

Карьеру начал как военный трибун в Германии и Британии, где подружился с Плинием Старшим . После исполнял квестуру, а когда Веспасиан был послан Нероном в Иудею подавлять восстание, отправился вместе с ним, возглавив XV легион и проявив большую храбрость. Был отправлен отцом в Рим для переговоров с Гальбой , но услышав о беспорядках в столице, вернулся обратно в Иудея якобы для того, чтобы привезти отцу благоприятный оракул из святилища Афродиты на Пафосе. После отъезда Веспасиана из Иудеи остался с войском и возглавил штурм Иерусалима. В 70 г. был назначен консулом и получил проконсульский империй. Хотя войска на Востоке провозгласили его императором, Тит сохранил лояльность отцу, отправился в Рим и отпраздновал вместе с ним триумф.

Он получил трибунскую власть, семь раз был назначен консулом вместе с отцом и вместе с ним исполнял должность цензора, вместе с Домицианом был назначен предводителем молодежи. Тит был назначен префектом претория и в 79 г. жестко подавил заговор против Веспасиана, во главе которого стояли Эприй Марцелл и Цецина, чем вызвал общественное недовольство. Вторым поводом для его критики было его сожительство с дочерью иудейского царя Береникой.

После смерти Веспасиана 23 июня 79 г. Тит выслал Беренику из Рима, наказал доносчиков и отказался от рассмотрения дел по обвинению в оскорблении величия. Он обещал не казнить сенаторов и не конфисковывать их имущество и все время правления у него были хорошие отношения с сенатом. Он закончил Колизей, начатый Веспасианом, построил термы и устраивал пышные зрелища для народа. Тит быстро и энергично ликвидировал последствия стихийных бедствий – извержения Везувия в 79 г. и пожара в Риме в 80 г.

Традиция рисует его добросердечным и отзывчивым политиком, который, обнаружив, что никого не облагодетельствовал, произнес «Друзья, я потерял день»; Светоний отзывается о нем как о «любви и отраде рода человеческого» (Suet. Tit. 1). Тит скоропостижно скончался 13 сентября 81 г.; ходили слухи о том, что он был отравлен Домицианом, но это маловероятно.

Иллюстрации :

Бюст Тита. Мрамор. Мюнхен, Глиптотека.

Статуя Тита. Берлин. Пергамский музей.

Исторические источники :

Иосиф Флавий. Иудейская война;

Светоний. Тит;

Марциал. Эпиграммы;

Дион Кассий. Римская история.