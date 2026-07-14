Тиберий – первый римский император, получивший власть без борьбы Тиберий – второй римский император из династии Юлиев-Клавдиев - при рождении звался Тиберий Клавдий Нерон (именно поэтому династия императоров с тех пор называлась "Юлиев-Клавдиев"), а после усыновления Октавианом – Тиберий Юлий Цезарь Август.

Тиберий – второй римский император из династии Юлиев-Клавдиев - при рождении звался Тиберий Клавдий Нерон (именно поэтому династия императоров с тех пор называлась "Юлиев-Клавдиев"), а после усыновления Октавианом – Тиберий Юлий Цезарь Август. Поскольку император тогда был не монархом, а лишь обладателем множества полномочий – принцепсом, то Тиберий сочетал должности Великого понтифика (главного по вопросам религии), пять раз – консула и множество раз – трибуна. Но фактически Римом 23 года (с 14 по 37 годы н.э.) правил именно он.

Поскольку у основателя династии Октавиана своих детей не было, наследником стал его приёмный сын Тиберий. Что интересно, родная семья Тиберия в борьбе за власть Октавиана не поддерживала. Отец его после смерти Цезаря поддерживал республиканцев, потом – соперника Октавиана Антония, и в итоге в 40 г. до н.э. семья вынуждена была бежать из Рима, куда вернулась только после объявленной через 3 года Октавианом амнистии. И тут Октавиан влюбился в мать Тиберия – Ливию Друзиллу, заставил мужа с ней развестись и женился на ней, таким образом Тиберий стал пасынком первого императора. Но первоначально как наследник он не рассматривался – таковыми считались мужья дочери и сестры Октавиана.

Тем не менее, в 17 лет Тиберий стал квестором, а затем (на 5 лет раньше возрастного ценза) претором. И в 20 году до н.э. с сильным войском направлен был в Армению – на границу с уже трижды побеждавшими римлян парфянами. Экспедиция была удачной: опираясь на силу, Тиберий вернул ранее захваченных парфянами в битвах римских орлов (священные знамёна легионов) и договорился сделать Армению буферным государством между двумя империями. Затем (уже получив звание претора) успешно повоевал с галлами и в 13 году до н.э., и, вернувшись в Рим, стал консулом. Наследники же Октавиана к тому времени умерли, и тогда император сделал наследником Тиберия, предварительно женив на своей дочери Юлии. Брак оказался неудачным (Тиберий очень любил свою первую жену, с которой его заставили развестись), что создало Тиберию массу неприятностей и заставило даже уехать в добровольную ссылку на остров Родос.

Но в итоге после изгнания интриговавшей против всех Юлии, был возвращён и после ряда успешных войн в 13 году н.э. стал соправителем Октавиана, а после его смерти год спустя возглавил империю. Начинал он с весьма демократично, говоря о себе: "Я государь для рабов, император для солдат первый среди равных – для всех остальных ". Он даже подумывал о возвращении коллективного руководства Римом, но среди сенаторов не нашлось желающих разделить с ним ответственность. Тем не менее, хитрый Тиберий все шаги свои подавал как решения Сената, а сам жил в высшей степени скромно, чуждаясь роскоши и отказываясь от любых громких титулов. Зато, постоянно увеличивая свою власть и полномочия Сената, он сильно урезал власть Комиций (Народных собраний), отобрав у них избирательные и высшие судебные полномочия.

При правлении Тиберия улучшилось управление провинциями, изрядно увеличилась государственная казна. Последнее, впрочем, современники объясняли скупостью императора. За редким исключением перестали строиться за государственный счёт храмы и дороги для военных нужд, перестали устраиваться масштабные дорогостоящие зрелища для народа. А в 16 и 18 годах н.э. Сенат по инициативе Тиберия принимает законы против роскоши и ростовщичества.

Однако, когда это было необходимо, деньги Тиберий выделял миллионами. Так в 17 году н.э. пострадавшим от землетрясения городам была направлена помощь на восстановление в 10 млн. сестерциев, а сами города на 5 лет были освобождены от налогов. Также многие миллионы император потратил на восстановление Рима после пожаров и наводнения в 27 и 36 годах н.э. А в 33 году н.э. он сделал серьёзный подарок народу, приняв закон против ростовщиков о ликвидации долгов, да ещё выделил на беспроцентные ссуды задолжавшим землевладельцам более 100 млн. сестерциев. Так что скупым императора Тиберия вряд ни можно было назвать, скорее, он был "хозяйственным".

Тиберий приостановил борьбу с Германцами, перейдя на Рейне к оборонительной тактике. Зато порядок в империи был небывалый, казнокрадов и лихоимцев-чиновников карали жестоко. Легионам сократили срок службы и увеличили жалование, зато и дисциплина стала железной. Велась последовательная и успешная борьба с морским разбоем. Мятежи на окраинах успешно подавлялись. При этом, даже повышая налоги в провинциях, Тиберий требовал, чтобы " его овец стригли, а не сдирали с них кожу ".

Серьёзнейший угрозой Тиберию стал заговор в рядах преторианской гвардии (в то время насчитывавшей от 6 до 9 тыс. человек) под руководством её властолюбивого префекта Луция Сеяна. Ему способствовало то, что Тиберий, постоянно конфликтуя со своей властной матерью Луцией, предпочитал жить не в Риме, а на острове Капри. После смерти Луции в 31 году н.э. Сеян вместе с Тиберием стал консулом (при том, что Тиберия в Риме не было) и решился на захват власти. Впрочем, по некоторым данным, император знал о заговоре и в нужный момент, 18 октября 31 года н.э. прямо на заседании Сената было зачитано письмо Тиберия о заговоре, после чего Сеяна и его ближайших соратников тут же схватили и вскоре казнили.

В Германии между тем взошла звезда племянника императора - полководца Германика. Ему не только удалось усмирить недовольство стоявших там легионов, но и разгромить германскую армию Арминия (того, который в 9 году н.э. разбил легионы Вара в Тевтобургском лесу). Популярность Германика росла, и в 18 году н.э. Тиберий сделал его правителем восточной части империи (каковым сам он был при Октавиане). Но через год Германик неожиданно умер, и вину в его смерти некоторые приписывали Тиберию. Основным наследником Тиберия считался сын Германика Друз, но и он умер в 23 году н.э. Тиберий стал выбирать наследника между своим внуком Тиберием Гемеллой и сыном Германика Гаем Калигулой, и поскольку в разоблачённом заговоре Сеяна одну из главных ролей играла мать Гемелла Ливилла, в конце концов основным наследником стал Калигула.

После разоблачения заговора Сеяна Тиберий в Риме не появлялся. Но в 37 году он неожиданно поехал в Рим, но по дороге заболел (хотя до этого ничем не болел и славился крепким здоровьем) и скоропостижно умер. По его завещанию власть должна была быть передана Калигуле и Тиберию Гемеллу, причём они назначались наследниками друг друга. Однако властолюбивый Калигула, придя к власти, объявил завещание недействительным, а Гемелла вскоре казнил. В Риме же началась эпоха Калигулы.

Но это отдельная история.