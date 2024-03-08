ТИБЕРИЙ, КЛАВДИЙ НЕРОН

Тибéрий, Клавдий Нерон ( лат. Tiberius Claudius Nero) (16.11.42 до н. э., Рим — 16.03.37 н. э., Мизен) — римский император ( лат. Tiberius Iulius Caesar Augustus после принятия власти) с 17 сентября 14, пасынок и преемник власти Августа . Родился в семье сенатора Тиберия Клавдия Нерона и Ливии Друзиллы. Октавиан (Август) заставил их развестись и женился на Ливии (38). Первым браком Т. был женат на Випсании, но по настоянию Августа развелся и женился на его единственной дочери Юлии (12 до н. э.). С 6 до н. э. по 2 н. э. жил на Родосе в добровольном изгнании. В 4 н. э. был усыновлен Августом, а в 13 н. э. стал его соправителем, получив власть трибуна и проконсула. С юных лет проявил себя как успешный военачальник, завершил вместе с младшим братом Друзом завоевание Реции в Альпах, воевал в Паннонии и Германии, подавил мощное панноно-далматское восстание (6–9 н. э.). В начале правления Т. пришлось подавить мятежи легионов в Паннонии и Германии, а позже племен в Нумидии. Следуя политическому завещанию Августа, остановил дальнейшие завоевания, но не отказался от аннексии Коммагены и Каппадокии. Упрочил систему принципата. Передал выборы магистратов из комиций в сенат, расширил его судебные функции. При этом Т. упрочил собственную власть, разместив преторианскую гвардию в Риме и пресекая сенатскую оппозицию с помощью обвинений по закону об оскорблении величия. Чрезмерно возвысившегося префекта претория Сеяна казнил (31). Последние 10 лет провел вне Рима на о. Капри. В традиции, выражавшей позиции сената, изображался как лицемерный, порочный тиран.

Лит. : Levick B . Tiberius the Politician. Rev. ed. London–New York, 1999; Seager R . Tiberius. 2nd ed. Oxford, 2005; Князький И. О . Тиберий: Третий Цезарь, второй Август. СПб., 2012. А. В. Махлаюк.