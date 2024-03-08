СЕВЕРЫ

Севéры ( лат. Severi) — династия римских императоров (193–235). Род С. происходит из Сев. Африки, к ним относятся Септимий С. (193–211), Каракалла (211–217), Элагабал (218–222) и Александр С. (222–235). Для легитимизации своей власти Септимий С. заявил о родстве с предыдущей династией Антонинов, приняв их родовые имена и дав их своим сыновьям.

Особенностью правления С. является рост влияния вой­ска: выросло финансирование армии, были сформированы новые легионы, проведена серия реформ, улучшивших их положение, увеличено жалование воинов. В долгосрочной перспективе эти расходы подорвали и без того ослабленную экономику империи. В административном аппарате возросла роль средних и старших офицеров, получивших доступ к должностям, ранее исполнявшимся всадниками и сенаторами. Влияние сената уменьшилось, первое место занял совет императора, где большую роль играли знаменитые юристы (Папиниан, Ульпиан, Юлий Павел); эпоха С. — период расцвета римского права . Для недопущения восстаний многие крупные провинции были разделены, и ни в одной из них не располагалось более 2 легионов. Проведен ряд реформ в налоговой и юридической сфере, важнейшая из них — эдикт Каракаллы (212) о даровании прав римского гражданства провинциалам. В правление Элагабала и Александра С. большое влияние на политику оказывали их старшие родственницы (Юлия Меса и Юлия Мамея).

Основным направлением внешней политики С. были вой­ны на востоке с Парфией , а позже с Новоперсидской империей Сасанидов . Септимий С. захватил Сев. Месопотамию и превратил ее в провинцию; военные действия возобновлялись при Каракалле и Александре С. На рейнско-дунайской границе после вой­ны 193–196 ситуация оставалась в целом спокойной; во многом это было обусловлено политикой выплат варварам. В 233/234 произошли крупные набеги германцев, заставившие Александра С. выступить в поход против них, во время которого он был свергнут и убит.

Период С. в сфере культуры и искусства характеризуется обширным строительством в Риме (триумфальная арка Септимия С., термы Каракаллы, акведук Александра) и провинциях. В литературе продолжается эпоха Второй софистики (Флавий Филострат, Гелиодор, Дион Кассий). В области религии усилилось распространение восточных культов, попытка Элагабала установить в Риме сирийский культ бога Солнца провалилась, продолжались локальные преследования христиан.

Лит .: Ростовцев М. И . Общество и хозяйство в Римской империи. Т. 2. СПб., 2001; Severan Culture / Ed. by S. Swain, S. Harrison, J. Elsner. Cambridge, 2007; Handy M . Die Severer und das Heer. Berlin, 2009; Okoń D. Imperatores Severi et senatores. The History of the Imperial Personnel Policy. Szczecin, 2013; Schöpe B . Der römische Kaiserhof in severischer Zeit (193–235 n. Chr.). Stuttgart, 2014; Циркин Ю. Б . Политическая история Римской империи. Т. 1. СПб., 2018. А. Д. Пантелеев.