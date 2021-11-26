ПУПИЕН, МАРК КЛОДИЙ МАКСИМ (лат. Marcus Clodius Pupienus Maximus)

Римский император (238 г.).

«История августов» рисует его выходцем из простого народа, однако, более вероятно, что он происходил из сенаторского рода. Пупиен прошел путь от центуриона до претора и проконсула Германии, консул 217 и 234 гг., в 230 г. назначен префектом Рима. В Германии Пупиен создал личную гвардию из преданных ему варваров. Во время противостояния сената и ставленника войска Максимина был избран в комитет двадцати проконсулов для обороны Италии. После смерти обоих Гордианов в апреле 238 г., сенат, открыто выступив против Максимина, избрал императорами Бальбина и Пупиена (позже к ним был присоединен Гордиан III ). Пупиен двинулся с войсками навстречу Максимину, однако битвы не произошло – тот был убит своими солдатами при осаде Аквилеи, его голову доставили в Равенну, Пупиен принял его легионы в свое войско и вернулся в Рим. Вскоре между имепраторами стало расти недоверие и борьба за старшинство. В июле 238 г. преторианцы, недовольные появлением при дворе германской стражи, ворвались во дворец и убили обоих императоров.

Исторические источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;

Писатели Истории Августов. Максим и Бальбин.

Иллюстрация:

Бюст Пупиена. Лувр.