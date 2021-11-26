ПЛОТИНА, ПОМПЕЯ (лат. Pompeia Plotina)

Жена императора Траяна.

Помпея Плотина была дочерью Луция Помпея Планта и Плотии, родилась она в Немаусе (Ним) или в Испании. В середине 80-х гг. Плотина вышла замуж за Траяна и с тех пор принимала живое участие во всех делах мужа. После смерти Нервы в 98 г. и прихода к власти Траяна Плотина играла большую роль в налаживании отношений с сенатом и провинциалами; для облегчения положения последних она добилась принятия законов об ограничении поборов наместников в провинциях. Она стояла у истоков алиментарной системы, инициировав создание фондов для помощи сиротам. В 101 г. сенат предоставил ей титул августы, но она приняла его только в 105 г., а на монетах он не появляется вплоть до 112 г. В целом, отношения супругов античные авторы описывают как хорошие, но в целом, прохладные.

У Траяна и Плотины не было детей. Плотина стремилась сделать наследником императорской власти Адриана, который, по сообщению Диона Кассия, был ее любовником (другие авторы, впрочем, отрицают это). Траян воспринимал эту идею прохладно – Адриана он недолюбливал и считал пустоголовым зазнайкой. В 100 г. она смогла добиться заключения брака между дочерью племянницы Траяна Вибией Сабиной и Адрианом. Плотина сопровождала мужа во время Парфянской войны и перед его смертью убедила его признать Адриана наследником, хотя некоторые утверждают, что го завещание было подделано.

В конце жизни Плотина жила в Риме. Она сохранила влияние на государственные дела и пользовалась большим уважением со стороны Адриана. Известно, что она покровительствовала эпикурейской школе в Афинах. После смерти она была похоронена в колонне Траяна и обожествлена, а в ее честь построили храм.