ПЕРТИНАКС, ПУБЛИЙ ГЕЛЬВИЙ (лат. Publius Helvius Pertinax)

Римский император (193 г.).

Родился в семье вольноотпущенника Гельвия Сукцеса, получил хорошее образование (его учителем был Гай Сульпиций Аполлинарий), преподавал грамматику, затем стал центурионом. Служил в Сирии, где участвовал в Парфянской войне (161-166 гг.), в Британии, Дакии, был командующим Германским флотом. Во время Маркоманских войн командовал конницей, за заслуги на Дунае был удостоен сенаторского звания и в 175 г. стал консулом-суффектом. Наместник Нижней Мезии (176-177 гг.), Верхней Мезии (177 г.), Дакии (177-179 гг.).

После смерти Марка Аврелия был назначен Коммодом наместником Сирии (180-182 гг.). В 182 г. Пертинакс попадает в опалу, но во время восстания в Британии его отправляют восстанавливать пошатнувшуюся дисциплину римских войск (185 г.). После возвращения в Италию Пертинакс был назначен префектом анноны (188 г.), а вскоре после этого – проконсулом Африки. В 189 г. он становится префектом Рима (189 г.), а в 192 г. Коммод повторно назначает его консулом.

После убийства Коммода 31 декабря 192 г. Пертинакс был провозглашен императором сначала в лагере преторианской гвардии, а затем в сенате. Несмотря на свое скромное происхождение, он пользовался большим уважением благодаря своим способностям и блестящей карьере. За свое недолгое правление Пертинакс успел вернуть из ссылки осужденных Коммодом и возвратить конфискованную у них собственность, распродать имущество прежнего императора с торгов, снять ограничения на внутреннюю торговлю и выслать доносчиков из Рима. Тем не менее, его попытки преодоления финансового кризиса и восстановления воинской дисциплины в скором времени вызвали недовольство придворных и преторианцев.

Две попытки переворота, в январе и начале марта 193 г., не удались, но 28 марта Пертинакс был убит взбунтовавшейся преторианской гвардией, которая выставила титул императора на аукцион.Его приобрел Дидий Юлиан , но вскоре себя императорами объявили Септимий Север , Песценний Нигер и Клодий Альбин , что привело к началу гражданской войны 193-197 гг. Септимий Север в знак памяти принял имя Пертинакс и обожествил его.

Иллюстрация :

Золотая монета (ауреус) Пертинакса.

Источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;

Дион Кассий. История;

Аврелий Виктор. О цезарях, 18;

Писатели Истории Августов. Пертинакс.