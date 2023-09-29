Не́рва, Марк Кокцей

Не́рва, Марк Кокцей ( лат. Marcus Cocceius Nerva) (08.11.30 (или 35) — 27.01.98) — римский император (96–98). Происходил из старинного рода, состоявшего в дальнем родстве с императорской династией Юлиев-­Клавдиев. В 65 Н. помог Нерону в разоблачении заговора Пизона. После самоубийства Нерона в 68 Н. не поддержал своего шурина Отона, приняв сторону Веспасиана . В 71 он стал консулом вместе с Веспасианом; в 90 Домициан снова назначил его консулом. После убийства Домициана 18 сентября 96 сенат провозгласил Н. императором. Он наладил взаимодействие с сенатом, прекратил дела по ­закону об умалении величия, произвел раздачу денег римскому плебсу и воинам, были уменьшены налоги и начато создание алиментарной системы, в Риме был построен форум Н. Тем не менее, популярность Н. была невысока, вскоре последовали придворные заговоры и мятеж преторианцев (97). Ситуация усугублялась тем, что у Н. не было наследников. В октябре 97 он усыновил популярного полководца Марка Ульпия Траяна , тем самым положив начало адоптивной монархии. 1 января 98 Н. перенес инсульт и вскоре скончался. Он был обожествлен, а его прах погребен в мавзолее Августа .

Лит. : Garzetti A. Nerva. Roma, 1950; Hammond M. The Antonine Monarchy. Rome, 1959; Grainger J. D. Nerva and the Roman Succession Crisis of AD 96–99. London, 2003; Elkins N. T . The Image of Political Power in the Reign of Nerva, AD 96–98. Oxford, 2017. А. Д. Пантелеев.