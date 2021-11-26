ЛИЦИНИЙ ВАЛЕРИЙ ЛИЦИНИАН

ЛИЦИНИЙ ВАЛЕРИЙ ЛИЦИНИАН (Valerius Licinianus Licinius) - римский им­пе­ра­тор (308-324 годы).

Сын да­кий­ско­го кре­сть­я­ни­на, вы­дви­нув­ший­ся на во­енной служ­бе. Был при­бли­жён­ным и дру­гом императора Га­ле­рия, на­зна­чив­ше­го его сна­ча­ла млад­шим со­пра­ви­те­лем - це­за­рем (307), за­тем рав­но­прав­ным со­пра­ви­те­лем - ав­гу­стом. По­сле смер­ти Га­ле­рия (311) управ­лял восточной по­ло­ви­ной им­пе­рии со­вме­ст­но с его пле­мян­ни­ком Мак­си­ми­ном Дай­ей, при­чём Лициний кон­тро­ли­ро­вал ев­ропейские про­вин­ции, а Мак­си­мин - ази­ат­ские. В 313 году же­нил­ся на Кон­стан­ции, се­ст­ре императора Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го. В том же го­ду на встре­че в Ме­дио­ла­не (ны­не Ми­лан) Лициний и Кон­стан­тин Ве­ли­кий при­ня­ли по­ста­нов­ле­ние (так называемый Ми­лан­ский эдикт) о сво­бод­ном ис­по­ве­да­нии хри­сти­ан­ской ве­ры. По­сле по­бе­ды око­ло Гел­лес­пон­та (313) над Мак­си­ми­ном Дай­ей стал пра­ви­те­лем всей восточной час­ти Римской им­пе­рии. С 316 года на­ча­лась борь­ба за власть ме­ж­ду Лицинием и Кон­стан­ти­ном. Лициний по­тер­пел по­ра­же­ние в 316 году в Пан­но­нии, в 323 году- при Ад­риа­но­по­ле и в 324 году - при Хри­со­по­ле и сдал­ся Кон­стан­ти­ну, обе­щав­ше­му со­хра­нить ему жизнь. Лициния со­сла­ли в Фес­са­ло­ни­ки, где год спус­тя он был за­ду­шен по при­ка­зу Кон­стан­ти­на.