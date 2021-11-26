ЛИЦИНИЙ ВАЛЕРИЙ ЛИЦИНИАН
ЛИЦИНИЙ ВАЛЕРИЙ ЛИЦИНИАН (Valerius Licinianus Licinius) - римский император (308-324 годы).
Сын дакийского крестьянина, выдвинувшийся на военной службе. Был приближённым и другом императора Галерия, назначившего его сначала младшим соправителем - цезарем (307), затем равноправным соправителем - августом. После смерти Галерия (311) управлял восточной половиной империи совместно с его племянником Максимином Дайей, причём Лициний контролировал европейские провинции, а Максимин - азиатские. В 313 году женился на Констанции, сестре императора Константина Великого. В том же году на встрече в Медиолане (ныне Милан) Лициний и Константин Великий приняли постановление (так называемый Миланский эдикт) о свободном исповедании христианской веры. После победы около Геллеспонта (313) над Максимином Дайей стал правителем всей восточной части Римской империи. С 316 года началась борьба за власть между Лицинием и Константином. Лициний потерпел поражение в 316 году в Паннонии, в 323 году- при Адрианополе и в 324 году - при Хрисополе и сдался Константину, обещавшему сохранить ему жизнь. Лициния сослали в Фессалоники, где год спустя он был задушен по приказу Константина.