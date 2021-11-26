КАР, МАРК АВРЕЛИЙ (Marcus Aurelius Carus)

Римский император (282-283 гг.).

Точных сведений о его жизни до объявления императором нет, скорее всего, он был сенатором родом из Южной Галлии, занимал различные гражданские и военные должности. При императоре Пробе (276-282 гг.) был назначен префектом претория. В 282 г. Кар был послан для сбора войск в Норике и Реции для персидского похода Проба, но легионеры были недовольны строгими требованиями императора и тем, что их использовали для сельскохозяйственных работ, восстали и объявили Кара императором. Отряд, высланный для подавления этого восстания, дезертировал, Проб бежал в Сирмий, был схвачен и погиб, а Кар стал императором.

Он послал в Рим сообщение о том, что принял власть, обожествил Проба, наказал его убийц и, не заезжая в столицу, отправился в Паннонию, где нанес поражение вторгшимся сарматам и квадам, уничтожив ок. 15 000 врагов и пленив 20 000. Кар, как и другие императоры, попытался основать династию, провозгласив своих детей, Карина и Нумериана , цезарями, а затем августами; в 283 г. Карин становится консулом вместе с отцом и получает титул августа.

В конце 282 г., оставив Запад на попечение Карина и взяв с собой Нумериана, Кар отправился на Восток, чтобы осуществить задуманный Пробом поход против персов и вернуть Месопотамию. Благодаря столкновению персидского царя Баграма II с его братом Хормиздом, Кару удалось победить персидское войско, взять Селевкию на Тигре и Ктесифон и отвоевать Месопотамию. Кар решил развить успех и вторгнуться вглубь Персии, но в конце июля или начале августа он был убит в военном лагере при невыясненных обстоятельствах; возможно, он стал жертвой префекта претория Аррия Апра, тестя Нумериана.

Исторические источники :

Писатели Истории Августов. Кар, Карин и Нумериан;

Аврелий Виктор. О Цезарях, 38.

Иллюстрация :

Бюст Кара. Остия.