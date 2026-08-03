Император Нерон: деспот и актёр в одном лице Последним римским императором из династии Юлиев-Клавдиев был Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, вошедший в историю как Нерон, имя которого стало синонимом тирании и жестокости, сочетавшимися с эксцентричностью.

Последним римским императором из династии Юлиев-Клавдиев был Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, вошедший в историю как Нерон, имя которого стало синонимом тирании и жестокости, сочетавшимися с эксцентричностью.

При рождении его звали Луций Домиций Агенобарб. Ему было 3 года, когда умер отец, и 11 лет, когда его мать Агриппина удачно вышла замуж – за императора Клавдия, которого убедила мальчика усыновить. Когда же в 54 года н.э. Клавдий, устав от интриг жены, мечтавшей сделать сына императором, начал подумывать изменить завещание в пользу сводного брата Нерона – Британника, Агриппина мужа попросту отравила. И после этого, при поддержке Сената и преторианцев, новым императором стал 16-летний Нерон.

В свой первый год (до начала 55 года н.э.) дорвавшийся до власти юноша проводил время в тавернах и гулянках с друзьями, а всеми государственными делами ведали его наставники – философ Сенека и префект преторианцев Бурр, и особенно – его властная мать Агриппина. Но когда она решила заменить Нерона на его сводного брата Британника, 17-летний Нерон начал борьбу за власть. Сначала Британник был отравлен по его приказу прямо на пиру. Потом мать Агриппина сначала была изгнана из Рима, а затем убита по приказу сына.

При этом с 55 по 60 года н.э. четырежды избиравшийся консулом Нерон показал себя толковым управленцем, а все его действия были направлены на облегчение жизни граждан и завоевание популярности у народа. Например, он провёл через Сенат закон, ограничивающий сумму залогов и штрафов, заблокировал попытку сенаторов разрешить хозяевам вновь отбирать свободу у вольноотпущенников, наложил "вето" на закон, распространяющий вину одного раба на всех рабов его хозяина. Он боролся с коррупцией, переложив сбор налогов на выходцев из низших классов. Прямые налоги уменьшил с 4,5 до 2,5%. Были отменены таможенные пошлины для купцов, морем завозивших продовольствие. Эти шаги принесли Нерону популярность в народе, которую он стимулировал тем, что строил народные гимнасии (места для занятий спортом) и театры, где играли греческие труппы. А кроме того, регулярно проводил невиданные ранее по масштабу гладиаторские бои.

Воевать Нерон не любил. Единственная серьёзная война во время его правления – война с Парфией в 58-63 годах н.э. за нейтральную Армению. Кроме того, в Британии вспыхнуло восстание королевы племени иценов Боудикки. Но там управились полководцы – Светоний Паулин, имея 10 000 легионеров сразился с 80-тысячной армией бриттов (некоторые римские авторы увеличивают число бриттов до 230 000, но такие огромные армии просто не могли существовать в рамках Британии того времени) и, используя преимущества местности (сражались на узкой дороге, где численный перевес не работал), победил. Тацит пишет о потерях восставших в 80 тысяч, в то время, как римляне потеряли убитыми немногим более 400 человек. Боудикка, потерпев поражение, отравилась.

Другую армию в 67 году н.э. отправили усмирять восстание в Иудее, подавили которое уже после смерти Нерона в 70 году н.э. Причём, после победы, легионы провозгласили своего командира Веспасиана императором и вместе с ним пошли на Рим. Причём, поход увенчался успехом.

Но, начиная с начала 60-х годов н.э. (особенно – после смерти своего наставника Бурра в 62 году н.э.) поведение его резко меняется. Забросив государственные дела, Нерон начал репрессировать всех, кто ему не нравился. Казнена была его бывшая жена Октавия, снова начались отменённые ещё при Калигуле преследования "за оскорбления величия" – имущество казнённых, разумеется, забирал император. К 65 году н.э. оказалось, что Сенат вообще не имеет никакой власти, в итоге образовался заговор, который был раскрыт благодаря своевременным доносам, и в итоге арестовали более 40 человек, в том числе 19 сенаторов, 20 из которых казнили или заставили совершить самоубийство. В числе последних был и бывший воспитатель Нерона – философ Сенека. Тогда же начались гонения на набиравших популярность христиан – пока что их не убивали, но лишили любой государственной защиты.

Самомнение Нерона росло, и он, практически отстранившись от дел государственных и управления страной, начал самореализовываться в сфере искусства. Император любил петь, сочинял пьесы и стихи. Поначалу выступать стал на пирах, но придворные льстецы убедили его в собственной гениальности, и Нерон, начиная с 64г.н.э. (первое публичное выступление в Неаполе), начал участвовать во всех поэтических и музыкальных соревнованиях, на которых, естественно, всегда "побеждал". Что интересно, ещё при жизни он создал себе личную гвардию из 5 тысяч солдат (т.н. "августинцев"), чьей обязанностью было не только охранять императора, но и хлопать в ладоши, когда тот выступал по любому поводу.

В ночь на 19 июля 64 года н.э. в Риме случился один из самых масштабных пожаров за всю его историю: пожар бушевал пять дней, и из 14 районов города уцелели только 4. Согласно распространённой версии, Нерон наблюдал за пожаром Рима с безопасного расстояния, одетый в театральный костюм, при этом играя на лютне и декламируя собственную поэму о пожаре Трои. Так это или нет, историки спорят до сих пор. Но факт – репутация Нерона в Риме к тому времени была такова, что люди верили, что их император вполне мог либо цинично наблюдать за пожаром, либо сам этот пожар "для вдохновения" организовать.

Сам Нерон, разумеется, пытался разрушить эту негативную версию. Он открыл для приёма погорельцев свои дворцы, предпринял всё необходимое, чтобы снабдить город продовольствием и избежать голода. Затем он разработал собственный "противопожарный" план восстановления Рима, устанавливающий минимальное расстояние между домами, минимальную ширину улиц и планировку всех домов с выходом на улицу, а не во двор.

Но чтобы пресечь ненужные слухи о себе, требовалось представить народу и примерно наказать виновника пожара. Таковым была назначена имевшаяся в Риме община первых христиан. Их Нерон голословно обвинил в поджоге и провёл их массовое уничтожение без суда: христиан, зашивая в шкуры зверей, травили собаками, распинали на крестах и, облив ещё живых маслом, поджигали. Христианские апостолы Пётр (распят вниз головой) и Павел (обезглавлен мечом) были убиты именно в период этих антихристианских репрессий Нерона.

В память о пожаре Нерон не придумал ничего лучшего, чем начать строительство для себя "Золотого дома" - гигантского по размерам дворца (больше него в истории был только "Запретный город" китайских императоров) с собственной 35-метровой статуей посередине, превосходящей ростом Колосса Родосского. Это добило его репутацию.

Восстановление сгоревшего Рима, строительство "Золотого дома", и т.д. подорвали экономику. Нерон вынужден был вводить всё новые налоги в провинциях, которые были обложены огромной данью, и этим вызвал там восстание. В марте 68 года н.э. наместник Лугдунской Галлии Гай Виндекс поднял против Нерона свои легионы. К нему примкнул популярный в войсках наместник Тарраконской Испании Сервий Гальба, объявивший себя императором. Сенат объявил Гальбу "врагом народа", но на его сторону встали преторианцы, и Нерон бежал из Рима, надеясь собрать войска и флот в верных ему восточных провинциях. Но даже окружение императора, оценив обстановку, покинуло его.

Вернувшись в свой дворец, он нашёл его пустым – остались лишь рабы. Тогда он стал искать кого-то, кто мог бы профессионально убить его, ибо самому покончить с собой не хватало духу. Тогда Нерон бежал на загородную виллу с четырьмя верными слугами и там приказал им вырыть себе могилу. В конце концов он уговорил-таки своего секретаря Эпафродита, и тот, услышав топот приближавшихся к вилле коней, перерезал Нерону горло. Говорят, что последними словами императора были: "Какой великий артист во мне умирает!".

Смерть Нерона оценивают по-разному. Так Светоний и Дион Кассий уверяют, что римляне гибели тирана радовались, а Тацит утверждает, что радовались лишь Сенат и высшие классы, низшие же классы были опечалены. Как и восточные провинции, где гибель Нерона оплакивали ещё долго. Но главное - был создан прецедент, что следующий император может не быть наследником предыдущего и даже его родственником. Началась борьба за власть, на которую сразу нашлось четверо претендентов.