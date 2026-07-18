Император Клавдий: учёный во главе Рима 13-летнее правление императора Клавдия (с 41 по 54 гг. н.э.), четвёртого представителя императорской римской династии Юлиев-Клавдиев, поистине было воздаянием Риму за муки 4-летнего правления его предшественника Калигулы.

13-летнее правление императора Клавдия (с 41 по 54 гг. н.э.), четвёртого представителя императорской римской династии Юлиев-Клавдиев, поистине было воздаянием Риму за муки 4-летнего правления его предшественника Калигулы. В детстве мальчик звался Тиберий Клавдий Друз, а в годы правления – Тиберий Клавдий Нерон Германик. Был он слабым и болезненным, к тому же – младшим сыном в семье Друза Старшего - младшего сына жены императора Октавиана. Впрочем, после прихода к власти большинство из этих недугов исчезли, что позволяет предположить, что хитрый "ботаник" изображал их только чтобы его не воспринимали всерьёз и заранее на всякий случай не убили. Проявлял он себя в основном в науках, и, имея в наставниках Ливия, Сульпеция Флава и Афинодора, с юности начал писать научные труды по истории.

Перед смертью император Тиберий причислил Клавдия к "наследникам третьей очереди", что практически исключало возможность стать императором. Но при этом, умирая, оставил ему 2 млн. сестерциев и особо указал на него, как на члена императорского семейства, войскам, Сенату и римскому народу, хотя Клавдий и не был усыновлён никем из Юлиев. С приходом к власти Гая Калигулы, его допустили-таки к политике: император назначил Клавдия исполнять вместе с собой представительские консульские обязанности, подменяя Калигулу на общественных праздниках. При этом Клавдий был блестящим оратором, и народ всегда хорошо принимал и приветствовал его.

Власти эта должность не давала, и очень скоро император (которому Клавдий, кстати, приходился дядей) не только обобрал его до нитки, оставив во владении маленький домик, но и всячески унижал "ботаника", сделав его объектом злых шуток и общей травли, даже на пирах поощрял гостей швырять в него косточками от фиников, как в какого-нибудь шута. В Сенате ему дозволялось выступать только после всех. Неудивительно, что от подобного отношения Клавдий часто болел и стал очень плохо выглядеть.

К 41 году н.э. всем стала очевидна неадекватность Калигулы, который объявил себя богом, пытался воевать с Юпитером и Нептуном, а Сенат и приближённых всячески терроризировал и унижал. Результатом стал заговор и убийство императора. Когда заговорщики убивали Калигулу, бывший там же Клавдий чудом избежал смерти, спрятавшись за занавеску, где его вскоре обнаружил преторианец Грат. Он впервые назвал его императором и привёл в лагерь преторианцев, которые, совершив задуманное убийство Калигулы, не знали, что им делать дальше.

Сенаторы в это время уже решили вернуть республику и вовсю делили власть. К Клавдию они послали делегатов, уговаривая подчиниться воле Сената и угрожая повторением участи Калигулы. Но народ, испугавшись власти олигархии, стал требовать единоличного правителя. Парламентёры, увидев окружавшие Клавдия войска, стали просить его хотя бы принять власть из рук Сената, но он, видя поддержку, принял присягу преторианцев (для верности пообещав им по 15 тыс. сестерциев на каждого) и примкнувшей к ним городской стражи. Видя это, Сенату ничего не оставалось делать, кроме как подтвердить полномочия нового императора.

Повёл себя новый император очень разумно: всех заговорщиков, убивавших Калигулу, казнил, а потом приказал всем забыть о событиях переворота. Все жестокие указы Калигулы были отменены. Всех незаконно осужденных в правление Калигулы он реабилитировал и вернул из тюрем и ссылок. Причём день своего прихода к власти, бывший также и днём убийства предшественника, праздновать запретил.

Получив власть в обход Сената, Клавдий в первые годы правления подавал себя как "первого среди равных" и отказался от всех титулов и должностей, сохраняя фактическую власть. Он даже в Сенате сидел не на возвышении, как полагалось императору, и выступал в порядке общей очереди. Чтобы задобрить Сенат, разрешил ему чеканку собственной бронзовой монеты и передал Сенату в управление две провинции – Македонию и Ахайю (то есть северную и южную Грецию). Тем самым он снискал любовь не только народа, но и Сената. При этом он разбавил Сенат представителями италийского нобилитета и даже представителями галльских провинций, обладающих римским гражданством. Но это было сочетание "кнута и пряника": за время правления Клавдия было казнено 35 сенаторов и 300 представителей сословия всадников.

При этом, не доверяя сенаторам, Клавдий уже в первые годы правления организовал свой Секретариат, включавший 4 коллегии, во главе которых поставил четырёх лично преданных ему вольноотпущенников. Тиберий Клавдий Нарцисс был секретарём и отвечал за всю корреспонденцию, Марк Антоний Плавт стал казначеем, Гай Юлий Каллист заведовал наукой и юстицией, а Гай Юлий Полибий отвечал за всё остальное. Разумеется, секретари, как ранее сенаторы, тоже использовали свои должности для обогащения, но зато в их преданности императору сомнений не было.

Поистине великое дело совершил Клавдий в 48 году н.э. – впервые после правления Октавиана Августа провёл перепись населения. Она показала, что только римских граждан в империи почти 6 миллионов (на миллион больше, чем при Августе), общее же число жителей империи (то есть вместе с рабами и негражданами) выросло на треть.

Резко улучшилась работа судебной системы, когда император, чтобы уменьшить очередь ожидавших рассмотрения дел, увеличил время летних и зимних сессий (время работы судов), а истцам запретил на время рассмотрения их дел покидать город. Суды заработали в итоге гораздо быстрее.

Не оставлял император и свою научную деятельность: за время своего правления он издал большое количество работ, касавшихся практически всех сторон жизни — от моральных норм до советов по медицине. При этом был издан указ, освобождавший больных рабов, отправленных хозяевами умирать на остров Эскулапа, но излечившихся. Хозяин же, отказавший своему больному рабу в медицинской помощи, считался теперь убийцей.

И, наконец, он совершил то, что Рим безуспешно пытался сделать со времён Цезаря – завоевал и превратил в римскую провинцию Британию. Военная победа нужна была для укрепления авторитета уж слишком "гражданского" императора. Для вторжения было выделено 4 легиона и столько же вспомогательных войск – общей численностью 40 тыс. человек. Римляне высадились и на реке Медуэй вступили в сражение с бриттами. Битва шла два дня, римляне победили. Уже через несколько дней в Камолудоне Клавдий принял капитуляцию 11 британских царей. Весь британский поход занял 16 дней и принёс Клавдию долгожданный триумф и титул "Британик", от которого он, впрочем, отказался. Помимо Британии за годы своего правления Клавдий обратил в римские провинции зависимые от Рима Фракию, Норик, Памфилию, Ликию, Иудею и Мавританию.

Хотя Клавдия никто не готовил в императоры, его природный ум, занятия с юности историей и риторикой, а также общение с выдающимися учёными своего времени сформировали из него одного из наиболее удачных императоров династии Юлиев-Клавдиев, которого (второго после Августа) римляне даже обожествили. Но его, что называется, погубили женщины. Одна его жена, Мессалина, погрязла в интригах и готовила свержение мужа, пока её не арестовали и тихонько не убили в тюрьме. Другая жена, Агриппина (вышла замуж за Клавдия в 33 года, от первого брака имея сына Нерона), которого император усыновил, тут же начала интриговать, чтобы наследником стал именно её сын. И когда отношения с мужем испортились, не дожидаясь, пока он изменит завещание, 13 октября 54 г. н.э. поднесла 63-летнему Клавдию ему любимое лакомство – белые грибы. С ядом. От чего Клавдий и скончался. Императором после него стал Нерон – последний и далеко не лучший представитель династии Юлиев-Клавдиев.