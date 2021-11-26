ГОРДИАН III МАРК АНТОНИЙ

ГОРДИАН III МАРК АНТОНИЙ (лат. Marcus Antonius Gordianus) - римский император (238-244 годы).

Гордиан III был племянником Гордиана II и внуком Гордиана I . После гибели Гордиана II в битве против войска наместника Нумидии Капеллиана и самоубийства Гордиана I в 238 г., из числа собранных для обороны Италии 20 консуляров были выбраны императорами Бальбин и Пупиен . Так как не все сенаторы были довольны этим выбором, а Пупиен в бытность префектом Рима не пользовался любовью жителей города, то от выбранных императоров потребовали принять в свое число Гордиана; по другой причине, это было сделано для того, чтобы Бальбин и Пупиен получили возможность распоряжаться огромным состоянием, унаследованным Гордианом.

Мальчика – Гордиану тогда было 13 лет – сенат провозгласил цезарем, предводителем молодежи и наследником двух императоров-соправителей. В июле 238 г. преторианцы убили Бальбина и Пупиена, и Гордиан остался единоличным правителем империи. Вначале молодой император правил под контролем сената, затем реальная власть перешла к его матери и ее евнухам, а с 241 г. к префекту претория Гаю Фурию Сабину Аквиле Тимеситею, на дочери которого Транквиллине Гордиан женился. Первым делом было введено почитание Гордианов, а III Августов легион, подавивший их восстание, был распущен.

В 238 г. готы и карпы вторглись в дунайские провинции; с готами наместник Менофил заключил договор о выплате в обмен на римских солдат, а карпов разбил. В 240 г. в Африке произошло восстание проконсула Сабиниана, подавленное наместником Мавретании Фальтонием Рестутианом. Тревожная обстановка складывалась на Востоке: Ардаширом и Шапуром I были захвачены Карры, Нисибис, Дура-Европос, Хатра, возможно, даже Антиохия. После того, как в 243 г. был восстановлен мир на Дунае, Тимеситей начал готовить поход на Восток.

В ходе военных действий был восстановлен контроль над Антиохией, возвращены Карры и Нисибис, в битве при Рисаене персидское войско потерпело серьезное поражение (правда, это не помешало Шапуру изображать на рельефах поверженного Гордиана). Было восстановлено Эдесское царство, и Гордиан возвел на его престол Абгара X Фраата. По плану Тимеситея следовало двинуться к персидской столице Ктесифону, однако перфект претория внезапно заболел и скоропостижно скончался; возможно, он стал жертвой отравления, организованного Марком Юлием Филиппом , будущим императором Филиппом Арабом, который стал новым перфектом. Филипп не остановился на должности префекта: он, задержав доставку провианта, устроил мятеж солдат, которые заявили, что им нужен правитель-муж, а не дитя. Гордиан III был убит, на берегу Евфрата возвели кенотаф, а останки императора отправили в Рим; сенату сообщили, что он умер своей смертью. После убийства Гордиана Филипп заключил с персами мир.

Исторические источники :

Геродиан. История, VII;

Аврелий Виктор. О цезарях, 26;

Писатели История Августов. Трое Гордианов;

Евтропий. Бревиарий от основания Города;

Зосим. Новая История, I.

Иллюстрация :

Бюст Гордиана III. Лувр.