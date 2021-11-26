Гордиан I (Марк Антоний Гордиан Семпрониан, лат. M. Antonius Gordianus Sempronianus)

Гордиа`н I (Марк Антоний Гордиан Семпрониан, лат. M. Antonius Gordianus Sempronianus) (ок. 159 — 238) — римский император (238) во время кризиса Ранней империи. Родился в богатой и влиятельной семье, происходившей из Малой Азии. Прошел все ступени сенаторской карьеры и в 238 был проконсулом провинции Африка. В результате восстания богатых африканских землевладельцев против Максимина Фракийца был провозглашен императором и объявил соправителем своего сына под именем Гордиана II (ок. 192 — 238). Сенат утвердил их, а большинство наместников провинций признали их власть. Однако наместник провинции Нумидии, командовавший римским легионом и нумидийской конницей, сохранил верность Максимину. Его войско разбило наспех собранное ополчение под командованием Гордиана II, который погиб в сражении. После этого Г. I покончил с собой. Лит.: Dietz K. Senatus contra principem. München, 1980.