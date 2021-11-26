ГАЛЬБА СЕРВИЙ СУЛЬПИЦИЙ
ГА́ЛЬБА СЕ́РВИЙ СУЛЬПИ́ЦИЙ (лат. Servius Sulpicius Galba) - римский император (68-69 гг.).
Родом из древней патрицианской семьи, сын Гая Сульпиция Гальбы и Муммии Ахаики. Наместник Аквитании (31 г.), консул 33 г., легат в Верхней Германии, проконсул Африки (45 г.), наместник Тарраконской Испании. В результате событий, вызванных мятежом Виндекса в Галлии, Гальба был объявлен императором (68 г.).
После гибели Виндекса Гальба при поддержке преторианцев занял Рим, но не смог добиться сколько-нибудь значимой поддержки. Он принял ряд непопулярных решений, в частности, осудил нескольких сенаторов, уничтожил легион флотских солдат в Риме за дисциплинарный проступок, ввел новые налоги, потребовал возвращения подарков Нерона, окружил себя коррумпированными советниками и вольноотпущенниками.
В январе 69 г. восстали германские легионы, провозгласившие императором Вителлия. Гальба назначил своим соправителем Кульпурния Пизона Фругу, чем вызвал недовольство Сальвия Отона, который расчитывал стать наследником Гальбы. Отон возглавил мятеж в Риме, в ходе которого Гальба и Пизон были убиты.
Исторические источники:
Тацит. История, I;
Светоний. Гальба;
Плутарх. Гальба;
Дион Кассий. Римская история.
Иллюстрация:
Бюст Гальбы. Мрамор. Стокгольм