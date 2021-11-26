МИНОР
МИНОР - многоголосный тональный лад, устойчивые звуки которого образуют малую терцию и чистую квинту (считая вверх от I ступени звукоряда).
Минорное наклонение характеризует лад в целом и в особенности его центральный аккорд - консонирующее тоническое трезвучие, имеющее малую терцию в основе. Употребительное обозначение минорной тональности совпадает с обозначением минорного трезвучия: строчная латинская буква или слог (a, b, h, c, cis, d, dis, es, e и т. д. в порядке возрастания высоты) означает звуковысотное положение тоники (основного тона тонического трезвучия), слово «moll» (от латинского mollis - мягкий) - минорный лад (наклонение).
Минорное трезвучие, несмотря на консонантность, невыводимо из натурального звукоряда и по своему фонизму противоположно мажорному трезвучию, что составляет один из важнейших эстетических контрастов в музыке. «Тёмной» окраске минорного тонического трезвучия соответствует эмоциональная окраска лада, построенного на его основе. В классической тональной системе минор имеет 3 основных разновидности: натуральный, гармонический и мелодический. В строго диатоническом натуральном миноре минорны не только трезвучие тоники (T), но и все аккорды доминанты (D) и субдоминанты (S). Гармонический минор имеет вводный тон (высокую VII ступень), нарушающий строгую диатонику и сближающий его с одноим. мажором; в качестве D используется мажорное трезвучие, более остро тяготеющее в T. В мелодическом миноре высокие VI и VII ступени часто связаны с восходящим мелодическим движением.
Эпоха функциональной (гармонической) тональности, базирующейся на мажоре и миноре, охватывает в европейской музыке XVII-XIX веков. Процесс освобождения от интонационных формул старых ладов был для минора более сложен, чем для мажора. Даже в классико-романтический период (с середины XVIII до конца XIX веков), когда минор по образцу мажора приобрёл свой классический вид (опора на 3 главных аккорда - Т, D и S), в структуре лада прочно закрепилась двойственность некоторых ступеней (высокая VII при движении вверх, низкая VII при движении вниз) - остаток прежнего богатства старомодальной гармонии. К концу XIX века минор (как и мажор) отчасти реорганизуется за счёт включения в лад недиатонических элементов и функциональной децентрализации. В музыке XX-XXI веков минор существует как одна из многочисленных звуковых систем.
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