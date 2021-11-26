ДРУЗ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ

Друз Юлий Цезарь (Друз Младший, лат. Nero Claudius Drusus, затем Drusus Iulius Caesar) (07.10.14 до н. э. — 14.09.23 н. э., Рим) — сын императора Тиберия от Випсании, дочери Марка Випсания Агриппы.

Когда Август усыновил его отца (4 н. э.), Д. перешел из рода Клавдиев в род Юлиев. Одновременно Тиберий, по указанию Августа, усыновил своего племянника Германика , который из-за старшинства и близкого родства с Августом получил перед Д. преимущество в наследовании. Но Д. жил в согласии с Германиком и женился на его сестре Ливилле. После прихода к власти Тиберия (14 н. э.) Д. подавил восстание легионов в Паннонии . Консул (15), наместник Иллирика (17—20); принял капитуляцию Маробода , царя маркоманов , за что 28 мая 20 удостоился малого триумфа (ovatio). После смерти Германика (19) — единственный наследник Тиберия. В 21 — консул во второй раз, в 22 получил трибунскую власть, что делало его коллегой императора. Д. враждовал с префектом преторианцев Сеяном , по наущению которого и был отравлен женой.

Лит.: Hurlet F. Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. Rome, 1997; Levick B. Tiberius the Politician. London—New York, 1999; Rowe G. Princes and Political Cultures. Ann Arbor, 2002.