АНТОНИНЫ, (Antonini)

Династия римских императоров, правивших в 96–192 н. э., к которым относились Нерва , Траян , Адриан , Антонин Пий , Марк Аврелий и Коммод.

В истории Римской империи период часто называют «золотым веком А.». В отличие от предыдущих императоров А. избирали своих преемников с согласия сената, пополнявшегося не только италиками, но и многими провинциалами (особенно из Испании). Представители просенатской историографии считали, что правление А. сочетало монархию и свободу. Время правления А. связано с рядом победоносных походов Траяна против даков (101–106 ) и парфян (113–117). Многие римские провинции, прежде всего Италия, в период правления А. процветали. С правлением императоров Адриана, Антонина Пия и Марка Аврелия связан также расцвет римского права , связанный, в частности, с кодификацией преторского эдикта, появлением ряда норм, ограничивавших злоупотребления господ в отношении рабов, а также направленных на снижение тяжести налогов. В то же время, начиная с правления Адриана (117–138), появляются первые симптомы будущего кризиса: восстание буколов в Египте, Бар-Кохбы в Иудее. Увеличение расходов на армию вело к росту налогов и бюрократизации госаппарата.

Автор статьи: Кофанов Л.Л.

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