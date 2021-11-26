АДРИАН, Публий Элий (Publius Aelius Hadrianus)

Римский император (117–138) из династии Антонинов .

Происходил из города Италика в Юж. Испании, был родственником и воспитанником Траяна, женившего его на своей внучатой племяннице. Участвовал в Дакийских и Парфянских войнах Траяна , был наместником Паннонии и Сирии. Стал императором после смерти усыновившего его Траяна. А. заключил мир с Парфией , отказавшись от завоеваний Траяна в Армении и Месопотамии; простил городам империи крупные налоговые недоимки и отказался от дальнейших завоеваний, перейдя к политике стратегической обороны. При А. строится система пограничных укреплений в Британии и по р. Рейн и Дунай — римский лимес. А. усилил императорскую власть: при нем укрепляются ведомства императорской канцелярии, руководство которыми полностью переходит от императорских вольноотпущенников к членам сословия всадников. По поручению А. юрист Сальвий Юлиан кодифицирует преторский эдикт и издает его как «Вечный эдикт», после чего законодательная инициатива полностью переходит к императору. А. поддерживал и укреплял города античного типа и античную культуру. Он создал Панэллинский союз, оказывал покровительство литературе и искусству. А. основал много новых городов, например Адрианополь во Фракии и Элию Капитолину на месте разрушенного римлянами Иерусалима. Это вызвало мощное восстание иудеев под руководством Бар-Кохбы (132–135), жестоко подавленное А. Он вел обширное строительство в Италии и провинциях: заново отстроил и расширил Афины, в Риме заново отстроил Пантеон и соорудил Мавзолей А. (совр. замок Св. Ангела). На вилле А. в Тибуре были воспроизведены знаменитые сооружения из разных частей римского мира.

Автор статьи: А. Л. Смышляев.