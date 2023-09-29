Помпéи

Помпéи ( греч . Πομπηία; лат. Pom­peii) — город на берегу Неаполитанского залива вблизи вулкана Везувий. Основан на месте поселений осков в VI в. до н. э., в зоне влияния греков и этрусков . Со 2‑й половины V в. до н. э. подчинен самнитами , с IV в. до н. э. находился под контролем Римской республики. В ходе Союзнической вой­ны в 89 до н. э. захвачен римлянами, в городе образована римская колония (colonia Veneria Cornelia Pompeianorum), в результате чего город частично был заселен римскими ветеранами. В 62 н. э. город серьезно пострадал от землетрясения, а в 79 полностью разрушен в ходе извержения Везувия и засыпан многометровыми слоями пепла.

На момент гибели площадь П. составляла около 66 га, город был обнесен каменно-­земляной стеной длиной 3,5 км с 7 воротами, усиленной башням. В целом планировка города регулярная, он разделен крупными улицами на 8 районов, а каждый из них — на кварталы-­инсулы. Прямоугольный форум расположен в западной части города, на нем находятся Капитолий, храмы, базилика, здание Евмахии и другие общественные постройки. Важным центром был расположенный на юге древний акрополь — Треугольный форум с храмом Геркулеса. Рядом находились два театра и храм Исиды. В городе имелся амфитеатр на 30 тыс. человек (население П. не превышало 20 тыс. человек), две палестры, несколько терм . Частные дома обычно состоят из атриума и пристроенного к нему перистиля, а у самых крупных может быть второй перистиль или сад (дома Фавна, Пансы, владения Юлии Феликс). Город окружен некрополями, расположенными у ворот, и крупными виллами (Мистерий, Диомеда, Цицерона). Вулканический пепел обеспечил уникальную сохранность настенной росписи, мозаик, а сохранившиеся в нем пустоты позволили восстановить внешний вид погибших людей и животных, а также предметов из органических материалов.

Раскопки П. велись с 1748 под эгидой неаполитанских Бурбонов. В 1863 Дж. Фиорелли начал вести их на научной основе; в 1920–1960‑х работами в П. руководил А. Маюри; в 2010‑х — М. Осанна.

Лит .: Mau A. Pompeji in Leben und Kunst. Leipzig, 1908; Maiuri A. Pompei. Roma, 1962; Della Corte M. Case ed abitanti di Pompei. 3 ed. Napoli, 1965. The Economy of Pompeii / Ed. by M. Flohr and A. I. Wilson. Oxford, 2017. А. М. Бутягин.