ПОМПЕИ
ПОМПЕИ (латинское Pompei). Древний город в Италии, на побережье Неаполитанского залива.
Погиб в 79 году нашей эры при извержении Везувия. Случайно обнаружен в XVI веке при строительстве канала. Раскопки, начатые в 1748 году, сперва хищнические, ради отдельных находок, с 1860-х годов ведутся планомерно, параллельно с музеефикацией города, открытого на сегодняшний день на 3/5. Помпеи выросли на месте поселения осков (VIII век до нашей эры), принадлежавшего к роду Помпеев, чьё имя, видимо, унаследовали; с VI века до нашей эры попали в сферу влияния соседних греческих полисов; неоднократно переходили из рук в руки (самниты, этруски), с 80 года до нашей эры - римская колония. Город, обнесённый стенами (начаты в конце VI века до нашей эры) с 8 воротами и многими башнями, имел упорядоченную планировку, за исключением древнейшей юго-западной части, и был разделён археологами на 9 районов. Главные магистрали (улицы Стабианская, Меркурия) и сооружения (площадь форума, храм Аполлона, амфитеатр) ориентированы на Везувий. Форум Помпеи в юго-западной части города формировался с III века до нашей эры: с севера площадь замыкается храмом Юпитера (середина II века, перестроен в конце I века до нашей эры как храм богов капитолийской триады - Юпитера, Юноны и Минервы), с трёх других сторон украшена портиками, за которыми располагаются мацеллум (рынок), храмы Ларов, Веспасиана, здание Евмахии (шерстяной рынок и биржа), курия, базилика (древнейшая из сохранившихся, II век до нашей эры). В западной части форума находится святилище Аполлона (с конца VI века до нашей эры) с храмом (III век). У южной стены Помпеи расположен второй, Треугольный форум с дорическим храмом (VI век до нашей эры, сохранилось основание), а также святилище Исиды (конца II века до нашей эры), палестра и 2 театра - Большой (5 тысяч мест, самый ранний из сохранившихся каменных древнеримских театров, III-II века до нашей эры, реконструирован в 31 до нашей эры - 14 нашей эры) и Малый (Одеон, 1200 мест, 80-75 годы до нашей эры), квадратный в плане (27×27 м), с крышей, расписанной внутри во 2-м помпеянском стиле; амфитеатр (80-е годы до нашей эры) в юго-восточной части Помпеи (20 тысяч мест), вмещал всё население города и многих приезжих, его арена (67×35 м) лежала ниже уровня земли, а ряды для зрителей с двух сторон опирались на городские стены. В кварталах, окружавших амфитеатр, было множество гостиниц (всего в Помпеи около 40), таверн, винных лавок (около 120), пекарен (свыше 30) и так далее. Термы Помпеи - Стабиевы (II век до нашей эры), Форумские (80-е годы до нашей эры) и Центральные (не завершены к 79 году нашей эры) - отличает прекрасная сохранность, также как и жилые дома, что позволяет проследить развитие планировки тех и других.
Сохранившаяся жилая архитектура позволяет судить о бытовых условиях жизни в Древнем Риме. Основные масса горожан жила в 3-4-комнатных домиках, открывавшихся на улицу табернами, в которых располагались лавки, трактиры, мастерские. Жилище богатых людей - домус восходит к домам атриумного типа (здание, тянувшееся в глубь участка, с глухими наружными стенами и входом на торцовой стене). Через вестибюль попадали в атрий, вокруг которого группировались жилые и хозяйственные помещения; на противоположной входу стороне был таблинум - зал, служивший сначала местом семейных трапез, позднее - кабинетом хозяина дома. С середины II века до нашей эры, под влиянием эллинистического жилища, центром дома становится перистиль, с садом, фонтаном, иногда с бассейном; в отдельные группы выделяются комнаты для женщин (гинекей) и для гостей (оспициум); появляется экус (от греческого ο\xa6!!!ϰος) - парадный зал с колоннадой. Во II-I века до нашей эры, по мере усложнения планировки дома, развивается и обогащается его отделка: полы украшаются чёрно-белой и цветной мозаикой, стены - росписями, в садах размещают многие статуи, бюсты хозяина дома и членов его семьи, в комнатах - роскошную серебряную и бронзовую утварь. В I веке до нашей эры - I веке нашей эры многие богатые дома меняют владельцев; ими становятся ремесленники, торговцы, приспосабливающие их к своим нуждам и занятиям - под пекарни, красильни и так далее (сукновальная мастерская на улице Меркурия).
За пределами городских стен были расположены некрополи Помпеи, самый обширный из которых находился вдоль дороги, шедшей от Геркуланских ворот и получившей название «Дорога гробниц». В этом же районе был открыт ряд вилл римской и помпеянской знати. Первоначально вилла была центром поместья, фундуса, скромная жилая часть её составляла одно целое со служебными и хозяйственными постройками (вилла рустика, III век до нашей эры). Тип загородной виллы - для отдыха, уединения - складывается в течение II-I века до нашей эры, повторяя устройство домуса, но с более свободной планировкой, павильонами, беседками, термами в обширном саду, украшенном фонтанами и скульптурой (Вилла Мистерий). Вместе с городами Геркуланум и Торре-Аннунциата Помпеи включены в список Всемирного наследия.