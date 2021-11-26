ОСТИЯ

ОСТИЯ (лат. Ostia, от ostium - устье) - древний и средневековый город в устье реки Тибр, ныне Остия-Антика - пригород Рима .

По преданию, основана 4-м римским царём Анком Марцием (VII век до н. э.); была первой римской колонией, известна соляными промыслами. Наиболее ранние археологич. находки, связанные с Остией, датируются около середины IV века, в оcновном с III века до н. э. Тогда это была небольшая крепость для охраны побережья Лация и устья Тибра. Во время Пунических войн в Остии располагалась основная база римского флота. В Остии находился перевалочный пункт, связывающий Рим с морскими торговыми путями. В 68 году до н. э. Остия пострадала от пиратов, но была быстро восстановлена. При императоре Клавдии (41-54 годы н. э.) в 3 км севернее устья Тибра была создана искусственная гавань, соединённая с Тибром двумя каналами, что обусловило экономический расцвет Остии в I - 1-й половине III веков. Активное строительство продолжалось при императоре Траяне (98-117 годы), наибольшего размаха достигло при императоре Адриане (117-138 годы). С середины III века Остия постепенно теряет значение, археологически прослежено, что некоторые разрушенные дома (есть точка зрения, что от землетрясений) не восстанавливались. В IV века часть обычной городской застройки сменили богатые дома, что объясняют возникшей популярностью Остии у римской знати. Нестабильность эпохи Великого переселения народов помешала развитию Остии, но спорадическая строительная активность прослеживается здесь и в VI веке. В IX веке Остия подвергалась нападениям арабов, которые в 849 году потерпели здесь поражение в морском сражении от войск Папского государства, Неаполитанского герцогства и их союзников. При папе Григории IV (827-844 годы) центр Остии сместился от моря и получил название Григориополь. В средние века жизнь в Остии и её окрестностях была связана в основном с деятельностью епископов Остии и римских пап, но развитию города мешали периодические наводнения и эпидемии малярии. В конце XV века при епископе Остии, будущем папе Юлии II, под руководством архитектора Б. Понтелли ремонтировались многие церкви и укрепления, в 1487 году было закончено строительство замка (оставлен после наводнения 1587 года). В XI-XVI веках руины античной Остии периодически использовали как источник мрамора при строительстве в ряде городов Центр. Италии.

В XV-XVIII веках территория Остии стала одним из основных мест «добычи» скульптур, надписей и других древностей любителями античности из многих стран. С 1801 года (с перерывами) здесь проводятся систематические раскопки. Вплоть до середины XX века многие работы проходили под высоким покровительством (пап Пия VII и Пия IX в 1801-1805 и 1855-1870 годах; Б. Муссолини в 1938-1942 годах) и носили массированный характер, но за редким исключением (например, исследования Д. Вальери в 1907-1913 годах) от раскопок не осталось необходимой научной документации. После 2-й мировой войны работы ведутся в основном в местах строительства и в связи с реставрацией. Результаты публикуются в серии «Scavi di Ostia» (с 1953года) и других. Вскрыто около 2/3 площади античного города, что позволяет составить представление о его планировке и застройке. Изучались форум, храмы, общественные здания, театр, многочисленные термы, кварталы, дома, таверны, склады, некрополи и так далее. Многие строения украшены мозаикой, фресками, скульптурой. Установлено, что наряду с традиционными римскими были широко распространены египетские и азиатские (особенно Митры) культы; одно из зданий I века интерпретировано как синагога, принадлежащая в Европе к кругу древнейших. Христианские церкви известны с IV века, следы разрушения в одной из них связывают с попытками возрождения язычества. Частично восстановлены и открыты для посещения форум, значительная часть улиц и зданий древней Остии, в театре проводятся спектакли и праздники; археологический парк включает музей. Сохранились замок конца XV века, церковь Санта-Ауреа (конец XV века; перестройки; предположительно на месте первоначальной могилы святой Моники, матери святого Августина).

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