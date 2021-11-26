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НОНЫ
НОНЫ (лат. nonae, от nonus - девятый) - в древнеримскм календаре 7-й день марта, мая, июля, октября и 5-й день всех остальных месяцев.
Служили для счёта дней внутри месяца.
Название означает, что ноны - 9-й день до ид. Ноны приближённо совпадали с днём, когда Луна находилась в перой четверти.
В нонах каждого месяца жрецы объявляли народу, какие праздники будут отмечаться в этом месяце, а в февральские ноны - будет или нет добавляться в февраль дополнит. день.
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