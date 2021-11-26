НОНЫ

НОНЫ (лат. nonae, от nonus - де­вя­тый) - в древнеримскм ка­лен­да­ре 7-й день мар­та, мая, ию­ля, ок­тяб­ря и 5-й день всех ос­таль­ных ме­ся­цев.

Слу­жи­ли для счё­та дней внут­ри ме­ся­ца.

На­зва­ние оз­на­ча­ет, что ноны - 9-й день до ид. Ноны при­бли­жён­но сов­па­да­ли с днём, ко­гда Лу­на на­хо­ди­лась в перой чет­вер­ти.

В нонах ка­ж­до­го ме­ся­ца жре­цы объ­яв­ля­ли на­ро­ду, ка­кие празд­ни­ки бу­дут от­ме­чать­ся в этом ме­ся­це, а в фев­раль­ские ноны - бу­дет или нет до­бав­лять­ся в фев­раль до­пол­нит. день.

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