ЛАТИФУНДИИ
ЛАТИФУНДИИ - в Древнем Риме - крупное поместье с площадью угодий не менее 1000 югеров (250 га), обрабатываемое трудом рабов или арендаторов-колонов (смотреть Колонат).
Термин «латифундии» впервые встречается в сочинениях Варрона «Сельское хозяйство» (37 год до н. э.). Латифундии, вероятно, появляются в незначительном количестве в конце периода Республики (I век до н. э.) в связи с гражданскими войнами, сопровождавшимися проскрипциями и незаконным присвоением земли могущественными магнатами, принадлежавшими, как правило, к нобилитету.
Гораздо чаще латифундии встречаются в I-III веках. Первоначально это были рабовладельческие латифундии, с организацией хозяйства из единого центра. Но они оказались нерентабельными из-за трудностей организации и эксплуатации рабского труда в крупных масштабах. Им на смену пришли децентрализованные латифундии с колонами, соединяющие крупное землевладение с мелким землепользованием и ремесло с земледелием.
Особенно широко латифундии распространились в IV-V веках, в период Поздней Римской империи. Их владельцы, высокопоставленные аристократы, обладающие собственным войском, судом и фактически контролирующие местную администрацию, становятся ведущей силой в обществе и государстве, особенно в Западной Римской империи.
2) В странах Латинской Америки - крупная земельная собственность. Сформировалась в колониальную эпоху. В Новое время явилась одним из главных препятствий для модернизации экономики и социальных структур этих стран. Ликвидация латифундизма и перераспределение земель в пользу крестьянства входит составной частью в содержание революционных и реформаторских преобразований во всех странах континента, но в реальности осуществляется весьма медленно, и латифундии сохраняются как экономический и социальный институт в большинстве государств Латинской Америки.