Как жили и отдыхали древние римляне Древний Рим даже по нынешним стандартам считался бы мегаполисом: население его по разным данным составляло от 800 тыс. до 1,2 млн. человек. Если богачи жили в шикарных домах и дворцах, то основная масса римлян – в пятиэтажках – "инсулах" (от лат. insula – остров).

Древний Рим даже по нынешним стандартам считался бы мегаполисом: население его по разным данным составляло от 800 тыс. до 1,2 млн. человек. Разумеется, такое количество горожан предполагало многоэтажную застройку, которая в Риме была, тем более, что римляне уже тогда использовали бетон. Если богачи жили в шикарных домах и дворцах, то основная масса римлян – в пятиэтажках – "инсулах" (от лат. insula – остров). Что интересно, большие и сравнительно комфортные (иногда – даже имевшие воду и канализацию) комнаты были на первых двух этажах – где часто жили владельцы располагавшихся на первом этаже этого же дома мастерских и лавок, на верхних же этажах комнаты были крошечными, и ютились там часто по нескольку семей.

При том, что ни воды, ни канализации там не было, частыми были эпидемии и пожары – готовить приходилось на малых печурках здесь же. Более состоятельные питались "фаст-фудом" в расположенных по улицам закусочных – термополиях, где подавались даже рыба, курица, свинина и говядина. Хуже всего было зимой: если нижние квартиры на первом этаже согревались проложенными под полом трубами, то обитателям верхних комнатушек греться приходилось всё теми же примитивными горелками, плюс – терпеть от них сажу на стенах.

Многоквартирные инсулы имели своих владельцев, получавших плату с арендаторов комнат и лавок. Сами они при этом могли жить в богатом районе в совсем других условиях. Практиковалась и "субаренда", когда некто брал в долговременную аренду всю инсулу или какой-то её этаж, а потом сдавал его по частям беднякам, но существенно дороже. Если жилец просрочил оплату или что-то испортил в своей комнате, его имущество переходило к владельцу (или арендатору) в залог до уплаты долга.

На случай пожара в каждой комнате предписано было хранить ёмкость с водой, которая, конечно же, имела свойство расходоваться на бытовые нужны. Приходилось тогда покупать воду у разносчиков или набирать в городских фонтанах, которые римляне поэтому очень любили и ценили. Ещё одним спасением от антисанитарии были римские бани (термы) и общественные туалеты. Строительство общественных туалетов ( foricae) для бедняков и рабов оплачивала знать. Дело тут не в гуманности, а в том, чтобы на улицах города не было нечистот. С этим связано еще и одно из известнейших крылатых выражений: в 74 году н.э. римский император Веспасиан ввел налог на общественные уборные, и в ответ на упреки своего сына, Тита, что нельзя за такое брать деньги, он заявил: "Pecunia non olet" ("деньги не пахнут!").

Что же касается бань, то, разумеется, бани для бедняков и шикарные термы для знати, отличались кардинально. Последние представляли собой целые комплексы, где помимо раздевалок имелись тёплые (тепидарий) и горячие (кальдарий) помещения, гимнастические залы и бассейны с прохладной водой. Здесь общались, обсуждали новости и заключали сделки. Для чего в некоторых термах имелись даже библиотеки, залы для лекций и музыкальных выступлений.

В банях же для бедных просто мылись и, поскольку в инсулах мыться было негде, посещали их регулярно. Надо ли удивляться, что позднее римские императоры использовали это для повышения своей популярности: так императоры Каракалла и Диоклетиан (каждый – во время своего царствования) построили в Риме обширные термы и сделали их доступными для всех желающих.

Но, разумеется, досуг свой римляне проводили не только в термах. Если вы думаете. Что у римских аристократов главным времяпровождением была охота, пиры да посиделки в термах, то это не так. Досуг свой они часто проводили за чтением и обсуждением истории, литературы и философии. Литературные чтения устраивались даже на званых обедах. Выступали там либо сами авторы, либо специально подготовленные рабы. Философ-стоик и воспитатель императора Нерона Луций Сенека писал: "Отдых без литературы – смерть, могила для живого человека".

У среднего класса и бедняков развлечения были попроще. Тем более, что публичные зрелища (лат. ludi — "игры") устраивались в Вечном Городе часто и по любому поводу: по государственным праздникам, по случаю очередных побед или в честь богов. Причём, зрелища эти были или бесплатными или очень дешёвыми, что обеспечивало их общедоступность, даже для вольноотпущенников и рабов.

Популярны были театральные представления – ставились не только трагедии и комедии, но и, например, пантомимы. Причём, в отличие от Греции, где все женские роли исполняли мужчины, в Риме к работе на сцене допускались женщины, рабы и вольноотпущенники.

Гонки на колесницах, проходившие в Большом цирке (от лат. circus - круг), были весьма опасным, но и очень популярным зрелищем. Команды имели свои "цвета" и объединения болельщиков, которые делали ставки на заезды. Порой случались даже драки между "фанатами", недовольными решением судей.

И, конечно, особой популярностью пользовались гладиаторские бои, проходившие в амфитеатрах. Это отнюдь не свидетельство "кровожадности" римлян: подобные зрелища приучали будущих воинов не бояться крови и философски относиться к жизни и смерти. Гладиаторы же были типичными "профессиональными спортсменами" того времени, у которых были свои "фан-клубы" и на которых делались ставки.

Римляне при этом заимствовали у этрусков обычай, когда предназначенные в жертву богам на могиле вождя рабы и свободные сражались с оружием, и победитель получал свободу и восторг зрителей. Сражаясь на арене и завоёвывая любовь публики, гладиатор мог её решением обрести свободу, поэтому многие рабы сами стремились попасть в школу гладиаторов, несмотря на нелёгкие условия проживания и жёсткие тренировки.

Некоторые гладиаторы вошли в историю. Так Спартак организовал восстание рабов и два года ходил по Италии, собрав 120-тысячную армию. Непобедимый гладиатор Спикул прославился тем, что восхищённый его победами император Нерон подарил ему шикарный дом, почти дворец, где тот, оставаясь рабом, жил в роскоши, окружённый собственными рабами. А император Коммод, бывший отменным бойцом, сам развлечения ради принимал участие в 735 гладиаторских боях…

Так жили и так отдыхали римляне в эпоху наибольшего расцвета Рима.