ИДЫ (лат. Idus)

В римском календаре первоначально середина лунного месяца (полнолуние), затем 15-е число марта, мая, июля и октября (месяцев, содержащих 31 дней) и 13-е число всех остальных месяцев. Иды, вместе с календами и нонами , были тремя основными датами, на которых строился римсякий счет дней внутри месяца.

После календарной реформы, предпринятой Юлием Цезарем (45 г. до н.э.), связь между количеством дней месяца и днем, на который выпадают иды, была утрачена. Название «иды» происходит, вероятно, от iduare – делить (пополам). Иды были посвящены Юпитеру, которому в этот день его жрец (flamen dialis) приносил в жертву овцу.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев