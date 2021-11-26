ГРАММАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ:

1) в Древних Афинах начальные школы для мальчиков 7-12 лет (школа грамматистов) с преподаванием чтения, пись­ма и счёта.

2) В Древнем Риме повышенные начальные школы (после элементарной) для детей патрициев и всадников с преподаванием латинской грамматики, римской литературы и греческого языка. Грамматические школы имели большое значение в Византии.

3) В России XVII века школы при некоторых мо­на­сты­рях для изучения греческой и латинской грамматики и античной литературы .

4) В современной Великобритании и некоторых странах Содружества общеобразовательные средние школы, готовящие к поступлению в университет.

В Великобритании отдельные грамматические школы появились уже в VII веке, но распространение получили в XII веке. В соответствии с церковным законом 1179 года каждый епископат обязывался открывать грамматические школы для подготовки духовенства. С XIII века наряду с латинским языком и основами религии преподавалась также юриспруденция. В XIV веке появились грамматические школы, создаваемые на частные вклады, главным образом для детей бедного духовенства, мелких землевладельцев [первая - в 1387 в Винчестере (Уинчестере)]. С 1440 часть мест в грамматических школах отводилась для детей дворян. В эпоху Возрождения в некоторых грамматических школах началось преподавание математики, астрономии, географии, естествознания; вводилась плата за обучение. В эпоху Реформации был создан ряд школ по образцу Винчестерской (в Шрусбери, Чартерхаусе, Вестминстере и др.). К XVI веку грамматические школы оформились как сословные школы английской аристократии. В XVI-XVII веках основной целью обучения стало классическое образование (латинская грамматика, риторика, античная история, география и мифология). В 1812 году в программу обучения в грамматических школах были включены коммерческие дисциплины. Привилегированные грамматические школы в начале XIX века получили официальное название паблик скулз. В соответствии с Актом о школах (1869) грамматические школы были разделены на «неклассические» и «классические»; за последними укрепилось название «грамматические школы». С 1902 грамматические школы вошли в систему государственных школ. Школьная реформа 1965 способствовала поглощению части грамматических школ объединёнными школами.

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