АТРИЙ (Atrium)

Главная и самая большая комната в римском особняке (смотрите Древний Рим ).

Лат. atrium от ater — «темный». Первоначально А. был центром всей домашней жизни. Там находился очаг, дым от которого уходил через отверстие в высоком потолке — комплювий. Из-за стен, закопченных дымом, старинный А. и получил свое название. В полу напротив комплювия располагался имплювий — небольшой водоем для сбора дождевой воды. Рядом с очагом находились обеденный стол — картибул, ткацкий станок, на котором хозяйка ткала шерстяное полотно, и ларарий — место поклонения духам-покровителям дома. Он представлял собой нишу или часовенку с изображением ларов и гения отца семейства. В А. помещали большой денежный ящик и портретный бюст хозяина. Спереди коридор соединял А. с прихожей (вестибулом), сзади к А. примыкал кабинет хозяина (таблин), а с боков находились комнаты различного назначения (спальни, столовые, кладовые). В примыкающих к таблину открытых помещениях (крыльях) нередко находились шкафы с выставленными напоказ восковыми масками высокородных предков хозяина. После появления во II—I вв. до н. э. атриумно-перистильного особняка главным центром домашней жизни становится расположенный за таблином перистиль — внутренний дворик с бассейном или фонтанами, окруженный портиками . Перистиль с окружающими его комнатами, беседками и залами предназначался для жизни, отдыха и общения домочадцев, родственников и ближайших друзей. А. становится официальным, парадным центром дома. В нем хозяин принимает по утрам клиентов и ведет деловые переговоры. Его расширяют и богато украшают. Ткацкий станок и очаг с ларарием переносят в другие помещения. Имплювий украшают фонтанами и статуями, а картибул, изготовлявшийся из мрамора, бронзы и ценных пород дерева, из обеденного стола превращается в декоративное украшение. Такой А. нередко называли «надменным». Выделяется несколько видов нового А.: этрусский, или бесколонный, и более обширные — четырехколонный и коринфский, или многоколонный. Колонны располагаются по углам расширенного комплювия.

Автор статьи: Смышляев А.Л.

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