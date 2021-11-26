АППИЕВА ДОРОГА (via Appia)

Первая римская мощеная дорога, построенная по инициативе цензора Аппия Клавдия в 312 до н. э.

А. д. называлась «царицей дорог». Она соединяла Рим с Капуей (протяженность 212 км). В 244 до н. э. ее довели до Брундизия. А. д. была выложена квадратными каменными плитами, а ее ширина позволяла проехать двум повозкам. Строительство А. д. было связано с римскими завоеваниями и положило начало обширной дорожной сети в Италии и в провинциях.

Автор статьи: Смышляев А.Л.

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