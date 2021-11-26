ЗИМРИ-ЛИМ На чтение: 1 минута

ЗИМРИ-ЛИМ - по­след­ний царь (1774-1761 годы до н. э.) Ма­ри .

По­сле за­вое­ва­ния Ма­ри Шам­ши-Ада­дом I Зимри-Лим, сын и на­след­ник от­стра­нён­но­го от пре­сто­ла Ях­дун- Ли­ма, бе­жал в Ха­леб к Ярим-Ли­му, ца­рю Ям­ха­да, с по­мо­щью которо­го от­вое­вал Ма­ри и из­гнал пра­вив­ше­го там сы­на Шам­ши-Ада­да I - Яс­мах-Ада­да. В городе Ма­ри, сто­ли­це государства и сво­ей ре­зи­ден­ции, Зимри-Лим зна­чи­тель­но уве­ли­чил и пе­ре­стро­ил дос­тав­ший­ся ему от от­ца цар­ский дво­рец, со­сто­яв­ший из бо­лее 250 по­ме­ще­ний и за­ни­мав­ший пло­щадь в 2,5 га.

Дво­рец Зимри-Лима яв­лял со­бой за­ме­ча­тель­ный па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры, скульп­ту­ры и на­стен­ной жи­во­пи­си, пред­мет вос­хи­ще­ния его со­вре­мен­ни­ков. Рас­коп­ки двор­ца и др. па­мят­ни­ков города Ма­ри ве­лись французской ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ци­ей под руководством А. Пар­ро, на­чи­ная с 1930-х годов на про­тя­же­нии не­сколь­ких де­ся­ти­ле­тий. Во двор­це был об­на­ру­жен ар­хив кли­но­пис­ных до­ку­мен­тов (около 20 тысяч), в т. ч. ко вре­ме­ни Зимри-Лима от­но­сят­ся бо­лее 1500, из них 1200 - пись­ма, около 300 - административно-хо­зяйственные до­ку­мен­ты. Ар­хив Зимри-Лима слу­жит ис­точ­ни­ко­вой ба­зой для изу­че­ния эко­но­мической жиз­ни, государственного уст­рой­ст­ва, во­енного де­ла Ма­ри, а так­же ди­пло­ма­тии и меж­го­су­дар­ст­вен­ных от­но­ше­ний все­го ре­гио­на Пе­ред­ней Азии.

Во вре­мя сво­его 14-лет­не­го цар­ст­во­ва­ния Зимри-Лим зна­чи­тель­но ук­ре­пил по­зи­ции Ма­ри не толь­ко на ис­кон­ной тер­ри­то­рии - Среднем Ев­фра­те, но и со­вер­шил се­рию (11) за­вое­вательных по­хо­дов в Северную Ме­со­по­та­мию , под­чи­нил степ­ных ко­чев­ни­ков - ха­не­ев, за­клю­чал сою­зы с го­су­дар­ст­ва­ми на тер­ри­то­рии Ме­со­по­та­мии (Эш­нун­на, Лар­са, Заль­ма­кум и др.), Си­рии (Ям­хад, Ала­лах, Уга­рит, Кат­на), с Эла­мом, имел свя­зи с ост­ро­ва­ми Крит и Диль­мун. Наи­бо­лее на­дёж­ным Зимри-Лим пред­став­лял­ся со­юз с ва­ви­лон­ским ца­рём Хам­му­ра­пи, но имен­но он ока­зал­ся ро­ко­вым для Ма­ри. В 1761 году Хам­му­ра­пи на­пра­вил свои вой­ска про­тив Зимри-Лима и раз­гро­мил Ма­ри. Вспых­нув­шее спус­тя 2 го­да (1759 год) вос­ста­ние в Ма­ри бы­ло по­дав­ле­но Хам­му­ра­пи. Городские сте­ны, хра­мы и дво­рец раз­ру­ше­ны, а Зимри-Лим, ве­ро­ят­но, каз­нён.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)