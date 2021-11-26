ЗИМРИ-ЛИМ
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ЗИМРИ-ЛИМ - последний царь (1774-1761 годы до н. э.) Мари.
После завоевания Мари Шамши-Ададом I Зимри-Лим, сын и наследник отстранённого от престола Яхдун- Лима, бежал в Халеб к Ярим-Лиму, царю Ямхада, с помощью которого отвоевал Мари и изгнал правившего там сына Шамши-Адада I - Ясмах-Адада. В городе Мари, столице государства и своей резиденции, Зимри-Лим значительно увеличил и перестроил доставшийся ему от отца царский дворец, состоявший из более 250 помещений и занимавший площадь в 2,5 га.
Дворец Зимри-Лима являл собой замечательный памятник архитектуры, скульптуры и настенной живописи, предмет восхищения его современников. Раскопки дворца и др. памятников города Мари велись французской археологической экспедицией под руководством А. Парро, начиная с 1930-х годов на протяжении нескольких десятилетий. Во дворце был обнаружен архив клинописных документов (около 20 тысяч), в т. ч. ко времени Зимри-Лима относятся более 1500, из них 1200 - письма, около 300 - административно-хозяйственные документы. Архив Зимри-Лима служит источниковой базой для изучения экономической жизни, государственного устройства, военного дела Мари, а также дипломатии и межгосударственных отношений всего региона Передней Азии.
Во время своего 14-летнего царствования Зимри-Лим значительно укрепил позиции Мари не только на исконной территории - Среднем Евфрате, но и совершил серию (11) завоевательных походов в Северную Месопотамию, подчинил степных кочевников - ханеев, заключал союзы с государствами на территории Месопотамии (Эшнунна, Ларса, Зальмакум и др.), Сирии (Ямхад, Алалах, Угарит, Катна), с Эламом, имел связи с островами Крит и Дильмун. Наиболее надёжным Зимри-Лим представлялся союз с вавилонским царём Хаммурапи, но именно он оказался роковым для Мари. В 1761 году Хаммурапи направил свои войска против Зимри-Лима и разгромил Мари. Вспыхнувшее спустя 2 года (1759 год) восстание в Мари было подавлено Хаммурапи. Городские стены, храмы и дворец разрушены, а Зимри-Лим, вероятно, казнён.