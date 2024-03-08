ТУКУЛЬТИ-НИНУРТА I

Тукýльти-Нинýрта I — царь Ассирии в 1233–1197 до н. э., при котором экспансия Ассирийского царства достигла своего первого пика. В 1230-е до н. э. завоевал независимые области на северо-западе от коренной Ассирии, а также некоторые территории, ранее уже покорявшиеся отцом Т. Салманасаром I , но утраченные последним под ударами хеттов: верхнемесопотамский Ханигальбат-Шубари и верхнетигрские политии, включая Алзи. При этом имел место пограничный рейд вой­ск Т.-Н. I на собственно хеттские владения западнее Евфрата, не получивший развития. Хеттский царь Тудхалияс IV смирился с происшедшим, и «братство» между ним и Т.-Н. I не было нарушено. Затем Т.-Н. I покорил области луллубеев юго-восточнее Нижнего Заба и «40 царей» региона Наири в бассейне оз. Ван.

В 1-й половине 1220-х до н. э. Т.-Н. I вторгся в Вавилонию , разбил и пленил ее царя Каштилиаша IV , занял Вавилон и объявил себя царем Вавилонии («Шумера и Аккада»), включая все подвластные ей на тот момент области на Среднем Евфрате (Сухи, Мари, Хана, Горы Ахламеев — Джебель Бишри), в предгорьях Загроса (Арравпха), на Загросе и в бассейне Персидского залива (Дильмун, часть аравийского побережья). После всех этих побед Т.-Н. I объявлял себя, в частности, владыкой Дильмуна (Бахрейн), «Мелуххи» (у Т.-Н. I — полоса на побережье Аравии юго-восточнее Дильмуна) и Месопотамии «вплоть до рубежа Магана (у Т.-Н. I — основная часть Аравии)». Низвергнув Каштилиаша, Т.-Н. I построил новую столицу, назвав ее в свою честь Кар-Тукульти-Нинурта, переехал туда из Ашшура и организовал масштабную пропаганду своих побед (придворный эпос о Тукульти-Нинурте, монументальные рельефы; триумфы Т.-Н. I изображались даже на мелкой пластике — крышечках сосудов, печатях).

Однако Вавилония оказалась непокорна: и на коренную ее территорию, и в другие ее владения (в том числе Сухи на Среднем Евфрате) пришлось снаряжать новые походы, а эламский царь Кидин-Хутран сам стал осуществлять набеги на нее и одно время контролировал значительную ее часть. На коренной территории Вавилонии появились последовательно собственные цари: Эллиль-надин-шуми (низвергнут походом Кидин-Хутрана), Кадашман-Харбе II и Адад-шум-иддин (также разгромлен Кидин-Хутраном). Неясно, были ли они ставленниками Т.-Н. I, которым он счел нужным передать титул царя Вавилонии, или, скорее, главами восставших против Т.-Н. I вавилонян; в любом случае это отражает кризис ассирийской власти в Вавилонии. В конце 1210-х до н. э. Адад-шум-уцур , уже бесспорно местный повстанческий претендент на престол Вавилона, объявлявший себя сыном Каштилиаша, занял юг Вавилонии, а к концу правления Т.-Н. I, видимо, полностью изгнал из нее и ассирийцев, и эламитов.

Воспользовавшись неудачами Т.-Н. I в Вавилонии, хетты вновь добились (возможно, с применением военных действий) перехода значительной части Верхней Месопотамии под их контроль: известно, что Т.-Н. I уступил удельному хеттскому царю Каркемиша области на востоке от Евфрата, а хеттский царь Арнувандас III распоряжался былой митаннийской столицей Вассукканне на верхнем Хабуре. После этих уступок отношения Т.-Н. I с хеттами остались мирными, в том числе при Суппилулиумасе II . Сохранилась молитва Т., отражающая тяжелый кризис конца правления. Т.-Н. I был свергнут и вскоре убит сановниками-заговорщиками, посадившими на престол его сына Ашшур-надин-апли.

Лит. : A Companion to Assyria. Hoboken (NJ), 2017. А. А. Немировский .