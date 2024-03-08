ТИГЛАТПАЛАСАР III

Тиглатпаласáр III (Тукульти-апал-эшарра) — царь Ассирии (745–727 до н. э.). Начал второй и последний этап новоассирийской экспансии (745 — ок. 640 до н. э.), характеризующийся распространением прямого («имперского») управления на обширные пространства вне Месопотамии, большая часть которых на предыдущих этапах ассирийских завоеваний попадала лишь в вассальную зависимость. Взошел на престол, вероятно, в результате дворцового переворота: ассирийская хроника упоминает восстание в Кальху в 746 до н. э., а сам Т. III почти не говорит о своем происхождении, лишь однажды называя себя сыном Адад-нерари III .

В первую военную кампанию Т. III помог вавилонскому царю Набонасару справиться с угрозой со стороны арамейских и халдейских племен. В 744 до н. э. Т. III проводит кампанию в Намри и в долине Диялы, присоединяя Парсуа и Бит-Хамбан. Начиная с 743 до н. э. основным направлением внешней политики становится вой­на с Урарту , распространившим свое влияние до северной Сирии и вступившим в коалицию с Арпадом под предводительством урартского царя Сардури II, побежденного в 743 до н. э. в Куммухе. В 740 до н. э. были покорены Арпад, Куэ, Каркемиш , Дамаск . Сирийские города были обложены данью. С 739 по 736 до н. э. продолжались кампании против Урарту, в 735 до н. э. у последнего были отвоеваны территории Уллуба и Хабху (между Верхним Тигром и Армянским Тавром). Т. III не смог захватить столицу Урарту Турушпу ( Тушпу ), но воздвиг у ее ворот победную стелу.

В 737 до н. э. Т. III провел экспедицию на восток до границ с Эламом . С 734 до н. э. основным направлением стал Левант, где Т. III дошел до границы с Египтом, взяв Газу в 734 до н. э. В 733 до н. э. в Сирии возникла антиассирийская коалиция под предводительством царя Дамаска. Дамаск пал в 732 до н. э. после годовой осады, а царство Дамаска было преобразовано в несколько провинций. Царь Израиля Осия в 732 до н. э. признал себя вассалом Ассирии.

После смерти Набонасара Т. III боролся с 731 по 729 до н. э. с антиассирийскими восстаниями в Вавилонии под предводительством Набу-укин-зери, побежденного в Шапии. В 729 до н. э. Т. III становится царем Вавилонии и фигурирует в списках ее царей под именем Пулу.

Во время военных кампаний Т. III Ассирией управлял наследный принц — будущий Салманасар V . В армии по­явилось больше арамейских наемников, а вооружение было усовершенствовано. Т. III чаще прибегал к обращению завоеванных территорий в провинции для облегчения контроля и практиковал систематическую перекрестную депортацию (меняли угоняемые группы, принадлежавшие к разным народам, местами, отрывая людей от их родных областей для уменьшения возможности восстаний, но при этом не уменьшая суммарные людские ресурсы разных частей империи), общее количество насильственно переселенных достигает 400 тыс.

При Т. III ведение крупных строительных работ ограничивалось Ашшуром и Кальху, где был восстановлен храм Набу и построен центральный дворец (поврежден еще в древности, так как его материалы использовались для строительства дворца Асархаддона ).

Лит. : Tadmor H. The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assyria. Jerusalem, 1994. О. В. Попова.