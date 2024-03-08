ТИГЛАТПАЛАСАР I

Тиглатпаласáр I (Тукульти-апал-эшарра) — царь Ассирии (ок. 1115 — 1076 до н. э.), при котором произошел второй пик ассирийских завоеваний. Наследовал своему отцу Ашшур-реш-иши I. Царские надписи Т. I представляют собой отчеты о военных кампаниях и считаются первыми примерами ассирийских царских анналов, где используются преувеличения, подчеркивающие героизм царя, впервые появляются темы охоты, заботы о процветании Ассирии и ее жителей, ввоза экзотических животных и растений.

В начале царствования Т. I восточные мушки из верхнетигрского ареала с центром в Алзи вторглись в область Катмухе. Т. I победил их, взяв 6 тыс. пленных, в 1114 до н. э. захватил Катмухе и области выше по Тигру до Алзи и Пурулумзи включительно. В 1113–1112 до н. э. Т. I провел масштабную экспансию на севере, подчинив, в частности, Исуву, области у истоков Нижнего Заба, «хабхийскую страну Суги» при оз. Ван и истоках Верхнего Заба (на месте былого Уруатри), политии Наири до берега Черного моря в районе современного Батуми.

В 1111 до н. э. в текстах Т. I впервые упоминаются арамейцы-ахламеи из региона Пальмиры, которые становятся регулярной угрозой Ассирии. Т. I утверждает, что 28 раз переправлялся через Евфрат, чтобы справиться с ними. В 1111 до н. э. Т. I покорил сирийские земли, откуда привез кедр, территорию Амурру, города Библ , Сидон и Арвад , на обратном пути победил и обложил данью позднехеттских царей Каркемиша и Мелида. В 1110 до н. э. Т. I покорил Муцру (полития-предшественница будущего Муцацира ) и Кумани на Верхнем Забе.

Другое направление экспансии Т. I — Вавилония . В начале своего правления вавилонский царь Мардук-надин-аххе совершил успешный набег на Ассирию, захватив статую бога Адада. Т. I провел две кампании в Вавилонию, во второй из них разбил вой­ско Мардук-надин-аххе, захватил Вавилон , разрушил царский дворец и подчинил себе пограничные регионы Вавилонии.

Строительные работы при Т. I были сосредоточены в Ашшуре и Ниневии . В Ашшуре Т. I отстроил храм Ану и Адада, отремонтировал храм Нинлиль, установив там 25 захваченных статуй божеств, перестроил царский дворец и отремонтировал стену Нового города. В Ниневии Т. I восстановил храм Иштар, достроил дворец своего деда Мутаккил-Нуску, реставрировал городскую стену. Салманасар III называл Т. I основателем городов Петра , Муткину и Тиль-Барсип. Т. I наследовали по очереди его сыновья Ашшаред-апил-Экур и Ашшур-бел-Кала.

Лит. : A Companion to Assyria / Ed. E. Frahm. Hoboken (NJ), 2017. О. В. Попова.