СИНАХХЕРИБ

Синаххери́б ( аккадск. Син-аххе-эриба) — царь Ассирии в 704–681 до н. э. Пришел к власти после гибели своего отца Саргона II в Анатолии. Значение имени «С.» («бог Син дал братьев взамен») позволяет думать, что С. не был старшим сыном отца, который довольно рано приблизил С. и назначил престолонаследником. Во время военных походов Саргона II С. оставался править Ассирией. После смерти Саргона в кампании 705 до н. э. вспыхнул ряд восстаний. От Ассирии отложились все ее анатолийские владения на Тавре и за ним, с чем С. пришлось смириться (побережье Киликии и, видимо, Мелид он удержал и впоследствии вел успешные пограничные вой­ны на этих рубежах). В Вавилонию при поддержке Элама вернулся Мардук-апла-иддин II , в Леванте восстали Финикия , Филистия и Иудея. С. подавил восстания в Средиземноморье, вернув сначала Финикию, а после взятия Лахиша и осады Иерусалима в 701 до н. э. обложил Иудею серьезной данью. Осада Иерусалима описывается, помимо анналов С., в Библии, где говорится о вмешательстве ангела Господня, поразившего армию С. Ассирийские тексты уточняют, что речь идет об эпидемии, которая сильно проредила ряды ассирийского вой­ска.

В Вавилон после победы над Мардук-апла-иддином II в 700 до н. э. С. отправил своего сына Ашшур-надин-шуми, которого жители Вавилона в 694, восстав, выдали эламитам. С. отомстил за сына, взяв Вавилон в 689 до н. э. Вавилон был разрушен и, согласно анналам С., затоплен водами Евфрата. Статуи местных божеств также были уничтожены, а статуя главного из них, бога-покровителя Вавилона Мардука, вывезена в ассирийский плен.

При С. Ниневия стала основной столицей Ассирийской империи. В 703 до н. э. в Ниневии был построен новый царский дворец, стены которого украшали барельефы, изображавшие взятие Лахиша, акведуки и экзотические сады. С., по примеру Вавилона, также построил храм Акиту в Ашшуре — место празднования Нового года. Туда завезли землю из руин Вавилона, а бог Ашшур заменил плененного Мардука в новогоднем ритуале.

С. долго колебался в выборе наследника. Попав под влияние своей жены-арамеянки Накии (Закиту), он в 683 до н. э. отстранил от престолонаследия своего сына Арад-Мулиссу, считавшегося официальным наследником с 698 до н. э., и назначил на это место младшего из сыновей, Асархаддона . Это решение было враждебно воспринято другими его сыновьями. Арад-Мулиссу, по всей видимости, и стал зачинщиком заговора, положившего конец правлению С., убитого сыновьями в 681 до н. э. в храме Нергала в Кальху. Убийцы С. уничтожили также часть царских архивов.

Лит .: A Companion to Assyria. Malden, 2017. О. В. Попова .