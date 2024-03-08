СИН-ШАРРИ-ИШКУН

Син-шарри-и́шкун (Синшаришкун) — царь Ассирии в 624–612 до н. э., один из сыновей Ашшурбанапала . Ситуация в Ассирии после смерти последнего реконструируется по-разному. В 630 или 627 на ассирийский престол взошел брат С. Ашшур-этиль-илани. С., видимо, сменил на вавилонском престоле умершего в 627 до н. э. Кандалану (являвшегося, вероятно, ассирийским ставленником). Несогласие между братьями, потеря Ассирией западных территорий и мятеж Набопаласара , в 626 до н. э. провозгласившего себя царем Вавилона , привели к междоусобной вой­не в Ассирии. В этой вой­не С. победил Ашшур-этиль-илани и сановника Син-шум-лишира, признанного царем в некоторых ассирийских регионах. В итоге С. утратил Вавилон, но стал царем Ассирии. На его правление приходится крах Ассирийской державы.

В 624 до н. э. из-под господства Ассирии при помощи Набопаласара выходит Элам . Постепенно Набополасар полностью вытеснил ассирийцев из Вавилонии . В 617 до н. э. С. заключает союзный договор с Египтом, который к тому времени захватил большую часть Леванта . Верными Ассирии остаются также Манна и Урарту . В 616 до н. э. египетские, ассирийские и маннейские вой­ска столкнулись в сражении с вавилонянами в Верхней Месопотамии , а в 615 до н. э. на Ассирию с востока напала Мидия . В 614 мидяне разрушили Ашшур и заключили союз с Набопаласаром. В 612 до н. э. соединенные вой­ска вавилонян и мидян осадили Ниневию и после трехмесячной осады взяли и полностью разрушили ее. При этом С. погиб в своем дворце.

Лит.: The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. 4. Oxford, 2023. О. В. Попова .