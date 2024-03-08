САРГОН II

Саргон II ( аккадск. Шаррукен) — царь Ассирии в 721–705 до н. э. Происхождение С. II, основателя династии Саргонидов, неясно. Он был узурпатором и взял имя Шаррукен ( аккадск. «законный царь»), оправдывая захват престола. С. II заявлял, что его предшественник, Салманасар V , был осужден богами к низложению за тяжкие повинности, наложенные на жителей Ашшура . Сам С. II одарил поддержавший его Ашшур значительными привилегиями.

В начале правления С. II восстания против него в коренной Ассирии были масштабными, и он депортировал 6300 «преступных» ассирийцев в г. Хамат. Пользуясь нестабильностью, восстали и покоренные предшественниками С. II регионы в Сирии и Палестине , а в Вавилоне власть захватил халдей Мардук-апла-иддин II . После не­удачного сражения с ним и союзными ему эламитами при Дере (721 до н. э.), С. II, чтобы сосредоточиться на Сирии, был вынужден заключить с ним мир, соблюдавшийся десять лет. В 721 до н. э. С. II успешно завершил начатую его предшественником осаду Самарии и аннексировал Израильское царство , в 720 до н. э. победил коалицию своих сирийских врагов при Каркаре, а затем египтян при Рафахе (Рафии).

На севере и северо-западе главными соперниками Ассирии были Урарту и Фригия . Когда к царю Фригии Мидасу в 717 до н. э. обратилось за покровительством царство Каркемиш , С. II аннексировал его. Кампания 716 до н. э. привела к подчинению нескольких арабских племен и открыла торговлю с Египтом. В 716–715 до н. э. С. II совершил обширные завоевания в Мидии , в 714 до н. э. окончательно разбил Урарту. В 709 до н. э. ослабленный киммерийским нашествием Мидас заключил с С. II мир и уплатил дань.

В 710 до н. э. С. II начал стремительное наступление на Вавилон. Мардук-апла-иддин II бежал в Элам , а С. II был признан царем Вавилона и в начале 709 до н. э. провел там новогоднее празднество Акиту.

С. II лично возглавлял вой­ска в многочисленных походах, во время которых Ассирией управлял его сын Синаххериб . С. II перенес столицу из Кальху в резиденцию Дур-Шарукин («Крепость Саргона», ныне Хорсабад), построенную по его приказу за 10 лет (717–707 до н. э.) ценой огромных расходов. В 707 до н. э. С. II торжественно открыл там дворец, а в 705 до н. э. был убит во время похода в Табал. Его преемник Синаххериб забросил Дур-Шаррукин и переехал в Ниневию .

Лит. : Elayi J. Sargon II, King of Assyria. Atlanta, 2017. О. В. Попова .