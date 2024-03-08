САЛМАНАСАР V

Салманасáр V — царь Ассирии в 727–722 до н. э., сын Тиглатпаласара III . Вавилонская хроника называет С. V «царем Ассирии и Вавилонии», завоеванной Тиглатпаласаром III в конце правления. «С.» — тронное имя, до воцарения С. V известен под именем Улулай. При жизни отца С. V был вовлечен в государственные дела, как видно из его переписки с отцом, найденной в Кальху. В качестве престолонаследника ведал западными границами и занимался их расширением, вел дипломатическую и административную деятельность, иногда управлял в Ассирии от имени отца.

От правления С. V дошло мало ассирийских источников, что объясняется коротким царствованием и тем, что царские архивы С. V были, вероятно, уничтожены свергшим его Саргоном II , оно известно главным образом по вавилонским и библейским источникам. Сохранился набор из весовых гирь в виде львов, датируемых правлением С. V. Видимо, С. V. не успел провести крупных строительных работ (найден только один кирпич с его именем — свидетельство его строительства в Апку). В Кальху в захоронении жены Саргона II Аталии были найдены два предмета, надписанные именем жены С. V Баниту, которые Аталия получила в качестве трофеев после свержения С. V ее мужем.

Известны четыре ежегодные военные кампании С. V с 725 по 722 до н. э., основным направлением его деятельности был запад. С. V присоединил к Ассирии три новых провинции: новохеттские царства Куэ и Самаль, а также в 722 до н. э. взял Самарию после трехлетней осады. Овладение Самарией положило конец Израильскому царству и привело к массовой депортации его населения. Саргон II приписывает это взятие себе. Как царь Вавилонии С. V не встречал сопротивления, кроме затруднений с халдейскими племенами на юге.

Саргон II, который по одной из гипотез был братом С. V, изображает его деспотом и объясняет свержение С. V и свое восшествие на престол гневом богов на С. V за тяжкие принудительные работы, наложенные на граждан Ашшура .

Лит. : Grayson A. K. The Assyrian and Babylonian Chronicles. Winona Lake (Ind.), 2000. О. В. Попова .