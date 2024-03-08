САЛМАНАСАР III

Салманасáр III — царь Ассирии в 859—824 до н. э. Сын Ашшурнацирапала II и дочери главного виночерпия. Время правления С. III отражено в царских надписях и анналах, в частности, на знаменитом Черном обелиске, в административных текстах. С. III продолжал экспансию Ассирии.

С 859 по 826 до н. э. С. III проводил ежегодные военные кампании. С 830 до н. э. ими руководил военачальник С. III Дайан-Ашшур. Известно пять направлений военной политики С III. Основным было западное. В первые годы правления С. III столкнулся с коалицией арамейских и позднехеттских государств на севере Сирии, собранной Ахуни, главой княжества Бит-Адини. В 858 до н. э. С. III победил эту коалицию, в 857 и 856 до н. э. захватил города Тиль-Барсип и Петру , которые заселил ассирийцами. Ахуни был схвачен в 855 до н. э. и привезен в Ассирию. С. III дошел до Каркемиша и продвигался на юг через позднехеттские царства к Алеппо , Дамаску, Тиру , Библу и Сидону , окончательно покорив их к 841 до н. э. и обложив данью.

В Анатолии С. III провел шесть кампаний, начиная с 839 до н. э., когда дошел до Киликии . В 836 до н. э. обложил данью правителей Табала. В 835 до н. э. захватил мелидский Уэташ. Кампании 833 и 832 до н. э. в Анатолию были последними, которыми С. III руководил лично. Разрушительные походы С. III на север и северо-восток имели целью сдержать расширение Урарту и обложить города данью. Походы в Урарту 856, 854, 852, 846 и 844 до н. э. отличались жестокостью. Походы 855, 843 и 834 до н. э. в верховья Диялы и горы Загрос расширили подвластную Ассирии территорию.

С. III провел два похода в Вавилонию , чтобы помочь Мардук-закир-шуми подавить мятеж, возглавляемый его братом Мардук-бел-усати. В 850 до н. э. последний был убит в Армане, а Мардук-закир-шуми восстановлен на вавилонском троне, что запечатлено на барельефе в крепости С. III.

С. III создал новые пограничные провинции в уязвимых точках державы, остальные покоренные земли оставались в даннических отношениях.

С. III вел строительные работы в Ашшуре , Кальху, Ниневии и других городах. В Ашшуре были перестроены городские стены и ворота, храмы, в частности храм бога Ашшура. В Кальху С. III построил зиккурат и царский арсенал, так называемый форт Салманасара. Преемником С. III стал его сын Шамши-Адад V , вторым сыном С. III был Ашшур-дан-аплу, который в конце правления С. III спровоцировал восстание в 27 городах, подавленное Шамши-Ададом V.

Лит. : Yamada S. The Construction of the Assyrian Empire. Leyden, 2000. О. В. Попова.