САЛМАНАСАР I

Салманасáр I ( аккадск. Шульмануашаред) — царь Ассирии в 1263—1234 до н. э. С. I стремился продолжать политику своего отца Ададнерари I , который, аннексировав Митанни , ввел Ассирию в круг «великих царств» ближневосточной ойкумены наравне с Египтом, Вавилонией , Хеттским царством и Ахейской державой (Аххиявой). Надписи С. I сообщают о его военных и строительных деяниях. С. I развернул экспансию Ассирии на севере и северо-западе. В начале правления провел набег на конфедерацию Уруатри (бассейн истоков Верхнего Заба и оз. Ван), состоявшую из 8 политий, после чего покорил верхнезабские политии Аринни и Муцри. Сообщение С. I об этом содержит первое упоминание названия Уруатри, позднее в измененной форме «Урарту» служившего у ассирийцев обозначением царства Биайнили (см. Урарту ). С. I утверждал, что разгромил Уруатри за три дня, разграбив 51 город, и депортировал большое количество пленных (одно из самых ранних упоминаний этого явления у ассирийцев; угнанные применялись как рабочая сила и пополняли вой­ско).

Около 1260 до н. э. С. I разгромил и аннексировал Ханигальбат (Митанни), отложившийся от Ассирии на исходе правления его отца. Согласно С. I, при этом он разбил царя Ханигальбата Шаттуару II, которому помогало хеттское вой­ско, захватил 14 440 пленников и ослепил их. На территории Ханигальбата и низовий Хабура было организовано вице-царство Ханигальбат с центром в Дур-Катлимму, во главе которого С. I поставил своего брата Ибашши-или с титулами «великого наместника» и «царя страны Ханигальбат». После этих побед С. I провозгласил себя «царем всех людей», установил отношения «братства» с Хеттским царством. Хеттский царь Тудхалияс IV (около 1245–1220 до н. э.) вскоре после воцарения переписывался с С. I как с «братом». Однако С. I добился перехода под его власть хеттского вассала царя Исувы Эхли-Шарри и враждовал с верхнетигрским г. Нихрия, находившимся в сфере влияния и интересов хеттов. Тудхалияс вернул контроль над Эхли-Шарри, ввел вой­ска в Нихрию и двинулся против С. I, но был разгромлен им в так называемой битве при Нихрии (собственно, между Нихрией и Шурой), после чего С I. занял Нихрию и покорил верхнетигрские «страны Хурри», включая Алзи (Исува осталась подвластна хеттам). Однако Тудхалияс смог изгнать ассирийцев и из этих областей, и с территории былого Митанни, на которой создал независимое царство Адал-Тешшуба («Ханигальбат», «Шубару»). С. I был вынужден признать создавшееся положение, заключил мир с хеттами и восстановил с ними «братство». Согласно придворному эпосу преемника С. I Тукульти-Нинурты, с какими-то действиями против С. I, не описанными в эпосе конкретно, выступала Вавилония. При С. I шли активные работы по реконструкции храмов в Ашшуре и Ниневии , в Ассирию был принесен вавилонский культ бога Набу, шло строительство в Кальху, куда С. I переехал в конце правления. Ему наследовал его сын Тукульти-Нинурта I .

Лит .: A Companion to Assyria. Malden, 2017. А. А. Немировский , О. В. Попова .