Нинéвия

Нинéвия ( аккадск . Нину(в)а) — один из крупнейших древних центров Месопотамии , на месте холма Куюнджик (позднее также холма Неби Юнус) на восточном берегу Тигра (в черте современного г. Мосул ). Основные раскопки велись, начиная с П. Ботта и Э. Лэйарда (1842–1851) до 1990. Поселение с VII тысячелетия до н. э. (Н. I, ареал культуры Хассуна), затем в ареалах культур Халаф и Убейд, потом под влиянием поздней фазы культуры Урук. В 1‑й половине III тысячелетия до н. э. — один из центров культуры Н. V, принадлежавшей, очевидно, досемитскому и дохурритскому (так называемому «субарейскому») населению Востока Верхней Месопотамии, входившего в регион Субир/Субарту. С середины III тысячелетия до н. э. — крупный город-­государство, центр культа богини, отождествленной с Иштар (Иштар Ниневийская), с конца III тысячелетия до н. э. население — хурритское, при существенном аккадском влиянии. Название Н. отражено в источниках с XXI в. Полития Н. подчинялась державам Аккада (чей царь Маништушу выстроил храм Иштар в Н.) и III династии Ура (которой подчинялся Тишаталь, хурритский царь Н. в XXI в. до н. э.). В конце XIX в. до н. э. Н. вошла в состав державы Шамшиадада I («Су­барту»), при покорении ее осколков вавилонским Хаммурапи около 1757 до н. э. завоевана им, около 1742 до н. э. Н. и другие центры Верхней Месопотамии отпали от Вавилонии . В XVIII–XVII вв. до н. э. поддерживала связи с Ашшуром . Около 1‑й половины XVI в. до н. э. хурритский правитель Н. Пизигарра во главе ряда политий совершил поход в Сирию и разорил там Эблу . Позднее Н. подчинилась Митанни , чьи цари в 1‑й половине XIV в. до н. э. дважды посылали статую Иштар Ниневийской Аменхотепу III Египетскому как целительный артефакт. Ашшурубаллит I отторг Н. и смежные районы от Митанни в состав Ассирии и отстроил храм Иштар в Н. Н. стала провинциальным центром Ассирии, а ассирийцы с течением времени — главной частью населения Н. В XII — начале IX в. до н. э. Н. — второй по важности центр Ассирии после столичного Ашшура; после строительства административной столицы Кальху ( Калах ) в 878 до н. э. — третий. Тиглатпаласар I вел активное строительство в Н., включая дворец. Около 703 до н. э. Синаххериб перенес в Н. административную столицу Ассирии. При нем и его преемниках Н. стала одним из крупнейших городов мира с площадью около 750 га и стенами протяженностью в 12 км. Северный дворец Ашшурбанапала в Н. являлся одним из крупнейших в Передней Азии и содержал знаменитую Ниневийскую библиотеку. В 612 до н. э. Н. была взята и полностью разрушена союзными силами Мидии и Вавилонии. Округа Н. и ее развалины отошли к Мидии, к концу V в. до н. э. они были еще заброшены и известны под названием Меспила. Впоследствии город был частично отстроен (в частности, восстановлен храм Набу) и дал начало новой Н. (с IV/II вв. до н. э.), ставшей одним из центров царства Адиабена (II в. до н. э.). Это поселение существовало до XIV в. н. э., приходя в упадок с VII в.

Лит. : Reade J. E. Ninive (Nineveh) // Reallexicon der Assyriologie. Bd 9. 2000. S. 388–433. А. А. Немировский .