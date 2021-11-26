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ЛИММУ
Лимму — должность в Ассирии. В Cтароассирийский период так называлась должность выборного главы ашшурского городского управления, дававшего (подобно архонту — эпониму в Афинах) свое имя году, в течение которого он выполнял свои функции; наследственный правитель Ашшур не имел права занимать это место. В период существования царской власти в Ассирии статус Л. сводился к функции эпонима, которая предоставлялась по усмотрению царей им самим и их сановникам.
Лит.: A Companion to Assyria / ed. E Frahm. Hoboken–Wiley, 2017.
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