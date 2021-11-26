КОЛЕСНИЦА
КОЛЕСНИЦА - разновидность колёсной гужевой повозки, применявшаяся в боевых действиях, для триумфальных, ритуальных и погребальных процессий, а также для спортивных состязаний.
Ритуальные и боевые колесницы встречаются при раскопках богатых могил конца III тысячелетия до нашей эры и более позднего времени (находки в Кише, Уре, Египте, Закавказье и др.). Известны также изображения колесниц (глиняные и бронзовые модели, рельефы, росписи), найденные на территории Европы и Северной Африки.
Боевые колесницы широко применялись в армиях государств Древнего Востока (Египта, Ассирии, Персии, Китая, Индии и др.). Воины на боевых колесницах составляли особые отряды, которые действовали впереди или на флангах пехоты. Удар колесницы расстраивал ряды неприятеля, а следовавшая за ними пехота завершала его поражение. Боевые колесницы были нескольких видов: на 2 колёсах, запрягавшиеся одной или парой лошадей (один воин управлял лошадьми, а другие сражались копьями, мечами или стреляли из луков); на 4 колёсах, запрягавшиеся четвёркой лошадей, к её дышлам прикреплялись копья, к осям - косы («серпоносные» колесницы), лошадей покрывали панцирем.
К середине II тысячелетия до нашей эры у колесницы, кроме стрельбы с остановок и наезда, появился ещё один способ ведения боя - высадка десанта (именно такое их применение описывается в «Илиаде» Гомера). Самой крупной колесничной битвой в истории считается битва при Кадеше (1286 год до нашей эры, по другим источникам, 1312 год до нашей эры), в которой со стороны египтян и хеттов использовалось около 5 тысяч колесниц. В Древней Греции колесницы, запряжённая лошадьми, применялась преимущественно для спортивных состязаний. В Древнем Риме колесницы, в которую запрягались 2 лошади, называлась biga, 3 лошади - triga, 4 лошади - quadriga (смотри Квадрига). Наибольшее значение приобрели триумфальные колесницы, предназначавшиеся для победных императорских шествий; в них запрягалось до 8 пар лошадей.
В средние века в Западной Европе применялись 4-колёсные боевые колесницы с высокими прочными стенками, в которых были прорезаны бойницы; в таких колесницах помещались стрелки́ и даже небольшие орудия. В русском войске в XVI-XVII веков использовались более капитальные подвижные укрытия из щитов и даже срубы на колёсах или полозьях (смотри Гуляй-город). Одна из разновидностей боевой колесницы - тачанка, как боевое средство широко применялась в советской кавалерии во время Гражданской войны 1917-1922 годов.
Иллюстрации:
Колесница из гробницы Тутанхамона. Архив БРЭ.