КАШТАРИТИ На чтение: 1 минута

Каштарити (ассир.; иран. Хшатрита) — мидийский князь области Кар-Кашши (вероятно, район Экбатан / Хамадана) во времена Асархаддона .

В 673—672 до н. э. отложился от Ассирии , возглавил восстание части мидян и в союзе с группами скифов и киммерийцев создал независимое объединение на территории Мидии (видимо, зародыш Мидийского царства), нападая на оставшиеся под ассирийской властью соседние западноиранские территории. Переход скифского вождя Партатуа/Прототия к союзу с Ассирией привел к прекращению военных действий. Сообщение позднейшей Бехистунской надписи о том, что в 522 до н. э. самозванец мидянин Фравартиш восстал против персов и захватил царскую власть в Мидии, именуя себя Хшатритой, позволяет отождествить К. с мидийским царем VII в. «Фраортом», о котором сообщает Геродот (путая в данном случае имя К.-«Хшатриты» с именем Фравартиша, также назвавшегося «Хшатритой»), и реконструировать дальнейшую судьбу К. с учетом сведений Геродота. По-видимому, К. в 660-х до н. э. признал зависимость от Ассирии, а около 653 до н. э. атаковал Ассирию, двинувшись на Ниневию, но погиб (видимо, от оружия скифов, тогдашних ассирийских союзников).

Лит.: Дьяконов И. М. История Мидии. СПб., 2008.